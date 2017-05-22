По южноуральским дорогам разъезжают «полуавтомобили»

Публикации за 22.05.17

На автомобильной дороге Челябинск-Троицк была замечена отечественная легковушка, у которой отсутствует передняя половина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автор фотографии удивился, прежде всего, не самому формату транспортного средства, а уверенности и даже некоторой наглости человека, который им управлял.

«Вот такой вот аппарат накануне пытался обогнать меня на дороге Челябинск – Троицк, – пишет мужчина, подчеркивая, что сам он ехал на автомобиле Hyundai ix35. – Это чудо техники выехало с примыкающей, не став меня пропускать, я долго из-за встречного потока не мог даже обогнать его, он двигался довольно быстро». Мужчина также добавил, что поездка на столько высокой скорости на автомобиле практически без передней части – сомнительное удовольствие, потому что встречный ветер в лицо явно не щадит того, кто находится за рулем и даже на пассажирском сиденье.

Пользователи сети разделили удивление автора фото и поразились находчивостью и смелостью южноуральского водителя.

«Как это вообще передвигается, аэродинамики ведь у него нет – никакой обтекаемости. Да и вообще, как им удалось это сделать», – вопрошает один из удивленных комментаторов.

Позднее автор снова появился в комментариях и дал пояснение, что столь странный вид легковушки вызван не ее повреждениями в результате какой-нибудь аварии. На фото, по его словам, традиционное решение для сельской местности – мотоблок впереди и прикрепленная к нему сзади половина обычного автомобиля.

Челябинск, Олег Кирьянов

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