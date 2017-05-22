NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 22.05.17

Челябинская пенсионерка лишилась денег, пытаясь освоить новые технологии

Челябинская пенсионерка лишилась денег, пытаясь освоить новые технологии

В Чебаркульском районе пожилая женщина решила освоить новые технологии, но стала жертвой мошенника.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, пенсионерка решила продать садовый участок и

разместила объявление на одной из популярных торговых площадок в Интернете.

Спустя какое-то время ей на телефон позвонил мужчина, заявивший, что заинтересован в покупке участка. Деньги он обещал перевести через систему электронных платежей. Чтобы провести «сделку», мужчина попросил у продавца личные данные для доступа к ее электронному кабинету. Обрадовавшись скорой продаже участка, женщина передала всю запрошенную информацию. После этого покупатель пропал, а вместе с ним и 10 тысяч рублей со счета доверчивой гражданки.

Стражи порядка ведут розыск подозреваемого, которому грозит до 2 лет лишения свободы.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 22.05.17

Алиментщик из Копейска выкупил любимый смартфон за 200 тысяч рублей. / По южноуральским дорогам разъезжают «полуавтомобили». / Челябинец пытался пронести в развлекательный комплекс гранату.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter