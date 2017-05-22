Челябинская пенсионерка лишилась денег, пытаясь освоить новые технологии

Публикации за 22.05.17

В Чебаркульском районе пожилая женщина решила освоить новые технологии, но стала жертвой мошенника.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, пенсионерка решила продать садовый участок и

разместила объявление на одной из популярных торговых площадок в Интернете.

Спустя какое-то время ей на телефон позвонил мужчина, заявивший, что заинтересован в покупке участка. Деньги он обещал перевести через систему электронных платежей. Чтобы провести «сделку», мужчина попросил у продавца личные данные для доступа к ее электронному кабинету. Обрадовавшись скорой продаже участка, женщина передала всю запрошенную информацию. После этого покупатель пропал, а вместе с ним и 10 тысяч рублей со счета доверчивой гражданки.

Стражи порядка ведут розыск подозреваемого, которому грозит до 2 лет лишения свободы.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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