Читал стихи, а потом изнасиловал: в Челябинской области осудили подростка, надругавшегося над дочкой сотрудника Росгвардии

Публикации за 23.05.17

Суд Октябрьского района Челябинской области вынес приговор 15-летнему школьнику, изнасиловавшему сверстницу.

Как перестает корреспондент РИА «Новый День», история началась прошлым летом. Девочка приехала на каникулы к бабушке в одно из сел Октябрьского района. Там она познакомилась со сверстниками, один из которых влюбился в школьницу. Когда каникулы закончились, девочка отправилась домой и прервала общение с кавалером, однако осенью вернулась в село снова. Узнав об этом, подросток попросил друга позвать возлюбленную на прогулку. 29 октября они встретились, девушка была удивлена, увидев отвергнутого кавалера, но согласилась прогуляться со старыми знакомыми. По дороге влюбленный подросток читал даме сердца стихи, а приведя ее в здании заброшенной столовой, где сельская молодежь часто проводит время, ударил девочку палкой по ногам, отчего та рухнула на землю. После этого парень связал возлюбленной руки за спиной, приставил нож и надругался над ней. Примечательно, что за этим преступлением наблюдал приятель насильника, который ничего не предпринял для его предотвращения, однако и сам не принимал в нем участия.

Пострадавшая изначально боялась рассказывать о произошедшем родителям, опасаясь, что ее отец – сотрудник Росгвардии, – будет ее ругать. Впрочем, позднее девочка нашла в себе мужество, чтобы оставить информацию об этом преступлении на сайте Главного управления МВД в регионе. Электронное обращение жертвы было принято в работу, а материалы по этому делу попали на контроль в Следственный комитет.

Сам обвиняемый во время судебных разбирательств заявил, что не принуждал школьницу к близости, а интимная связь между ними состоялась по обоюдному согласию. Однако следователям и прокурорам удалось доказать обратное. Суд признал подростка виновным в изнасиловании несовершеннолетней и приговорил его к четырем годам воспитательной колонии. Кроме того, суд частично удовлетворил иск отца потерпевшей девочки о взыскании в ее пользу компенсации за причиненный моральный вред – парню придется заплатить жертве 200 тысяч рублей (отец требовал 1 миллион). Наручники на осужденного школьника надели прямо в зале суда.

Челябинск, Олег Кирьянов

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