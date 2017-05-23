В ДТП под Челябинском водителю оторвало голову

Публикации за 23.05.17

Сегодня утром на автомобильной дороге Челябинск – Новосибирск, на участке между Вахрушево и Петровской, произошло смертельное ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД области, водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и «поймал» в лоб грузовик. Удар был настолько сильным, что легковушку отбросило в сторону на несколько метров, сам автомобиль оказался сильно смят, при этом, у грузовика полностью разворочена передняя часть.

Мужчина, управлявший «десяткой», от полученных при аварии повреждений погиб на месте: его тело буквально разорвало на части – обезглавленный труп нашли неподалеку в кювете. Пассажиров в салоне легковушки не было, водитель грузового авто не пострадал.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 23.05.17

У жителя Пластовского района нашли почти десять килограммов марихуаны. / Такси для экстремалов: по Магнитке рассекает маршрутка с «квакающей» дверью (ВИДЕО). / В Миньяре заблокировали счета коммунальной компании. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»