В челябинском отделении «Почты России» напали на пенсионерку

Публикации за 23.05.17

Огромная очередь в одном из почтовых отделений Челябинска привела к довольно серьезному конфликту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице 40 лет Победы. Одна из женщин, ждущих своей очереди, набросилась на пенсионерку, якобы занявшую ее место: она схватился «нахалку» за воротник и повалила на пол. В результате пенсионерка сильно ударилась об угол металлического стола затылком и получила черепно-мозговую травму. Во время конфликта в отделении присутствовало более двадцати человек. В полиции зафиксировали факт нападения на пенсионерку и инициировали по этому поводу проверку.

Меж тем, сообщают горожане, огромные очереди в отделении «Почты России» в доме №5 на 40 лет Победы – явление нередкое. Местные жители рассказывают, что посылки посетителям приходится ждать по два часа, сотрудники отделения связи отказываются обслуживать людей, грубят, не хотят звать начальство. А большая толпа здесь собирается почти ежедневно.

Челябинск, Олег Кирьянов

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