Сельские страсти: в Саткинском районе предпринимателя рас стреляли из автомата

Публикации за 23.05.17

В Саткинском районе совершено покушение на владельца придорожного кафе. Автомобиль, в котором ехал предприниматель с двумя сотрудницами, обстреляли из автомата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление было совершено неподалеку от поселка Рудничный. Жертва нападения официально числится в кафе менеджером, но по факту владеет этим заведением. В тот вечер он ехал на автомобиле УАЗ с двумя работницами кафе. Возле кладбища в автомобиль выстрелили несколько десятков раз. Позднее сотрудники полиции нашли на месте происшествия около трех десятков стреляных гильз, а в самом автомобиле насчитали дюжину отверстий. Пассажирки отечественного внедорожника лишь чудом остались невредимы, а вот водителю повезло меньше – он получил ранение в ногу.

В течение нескольких дней стражи порядка пытались разобраться в обстоятельствах этого происшествия и выяснить, из каких побуждений действовали нападавшие – хулиганских или криминальных. В итоге сотрудники местного следственного отдела открыли уголовное производство по факту покушения на убийство.

По словам самого пострадавшего, ни о каком переделе собственности, а также криминальных или этнических разборках речи быть не может. Впрочем, в полиции не исключают, что о причине расстрела мужчине известно, просто он отказывается ее озвучить. Следствие продолжается.

Челябинск, Олег Кирьянов

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