Пожар в ИК-2 Челябинска: эвакуировано почти 100 заключенных

Публикации за 24.05.17

В Челябинске загорелся жилой корпус исправительной колонии №2.

Как cообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание в одноэтажном здании ГУ ФСИН по адресу Монтажников, 7 «а» произошло минувшей ночью. К моменту приезда пожарных пламя охватило 150 квадратных метров: спальное помещение и крышу постройки.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

В результате происшествия из здания эвакуировано 99 заключенных. Всех арестантов временно распределили в другие отряды. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. К 5 часам утра пожар ликвидировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, на месте ЧП работают дознаватели.

Челябинск, Юлия Димова

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