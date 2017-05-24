Доходное место: глава избиркома Челябинской области в 2016 году заработал 7 миллионов

Публикации за 24.05.17

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас за минувший год задекларировал 7 миллионов 100 тысяч рублей дохода. Такие данные приводятся в опубликованных на сайте избиркома области сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», господин Обертас в отчетный период выручил 2 миллиона 530 тысяч рублей от продажи квартиры, еще 2 миллиона 693 тысяч 610 рублей получил в качестве субсидии.

В долевой собственности со своей супругой глава избиркома владеет квартирой площадью 117,4 квадратных метров, в которой его семья живет вместе с тремя детьми. Из транспортных средств в собственности Обертаса значится автомобиль Audi A3.

К слову, секретарь избиркома Челябинской области Елена Шубина за тот же период задекларировала 1,99 миллионов рублей доходов и две квартиры площадью 38 и 44,8 квадратных метров. Кроме того, Шубина владеет двумя кроссоверами марок Toyota и Mitsubishi.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 24.05.17

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