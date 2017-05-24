Бомж из Магнитогорска лишится свободы из-за равнодушия к детям

Публикации за 24.05.17

Мировой суд Орджоникидзевского района Магнитогорска постановил арестовать мужчину, задолжавшему алименты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, долг мужчины двум сыновьям, которых уже много лет воспитывает государство, превысил 500 тысяч рублей.

Примечательно, что исполнительное производство в рамках этого дела ведется уже 10 лет. Первые годы мужчина был трудоустроен, поэтому алименты на его детей поступали исправно. Однако позднее мужчина лишился работы из-за пристрастия к спиртному. Его лишили родительских прав, однако это не возымело никакого эффекта – долг продолжал расти. Единственной мерой воздействия на недобросовестного родителя осталось уголовное преследование.

За несколько лет мужчина три раза оказывался в роли подсудимого. Каждый раз в виде наказания суд избирал условное лишение свободы с исправительными работами и однажды колонию-поселение. Но и эти меры не принесли ожидаемого результата. Последний раз гражданин был осужден в январе позапрошлого года, после чего его объявили в розыск, потому что ни по одному из известных приставам адресов найти его не удавалось.

Обнаружить его удалось во время одного из полицейских рейдов на территории гаражного кооператива. Так и было установлено, что мужчина лишился муниципального жилья и бродяжничает. Впоследствии должник-алиментщик был доставлен в отдел ФССП, где в его отношении составили административный протокол. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение арестовать должника на 10 суток. Более того, если через два месяца после отбытия этого административного наказания мужчина не предпримет никаких мер для разрешения данной ситуации, его дальнейшее исправление, вероятнее всего, будет проходить за решеткой – в этом случае ему грозит до 12 месяцев лишения свободы.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

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