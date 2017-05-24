В Кыштыме задержали 13-летнего водителя

Публикации за 24.05.17

Сотрудники автоинспекции Кыштыма остановили не по годам развитого водителя мотоцикла, который, в виду своего юного возраста, не имел права на управление транспортным средством.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Челябинска, мотоциклиста остановили возле железнодорожного переезда между микрорайоном Каолиновым и Рождественским кордоном. Оказалось, что мотоциклом управляет 13-летний учащийся местной школы. Сотрудники автоинспекции не смогли даже составить в его отношении административный протокол, потому что нарушитель не достиг 16-летнего возраста.

К ответственности привлекут родителей, им также придется забирать мотоцикл со спецстоянки, оплатив расходы на эвакуацию и хранение транспортного средства.

Кыштым, Олег Кирьянов

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