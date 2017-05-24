NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 24.05.17

В Кыштыме задержали 13-летнего водителя

В Кыштыме задержали 13-летнего водителя

Сотрудники автоинспекции Кыштыма остановили не по годам развитого водителя мотоцикла, который, в виду своего юного возраста, не имел права на управление транспортным средством.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Челябинска, мотоциклиста остановили возле железнодорожного переезда между микрорайоном Каолиновым и Рождественским кордоном. Оказалось, что мотоциклом управляет 13-летний учащийся местной школы. Сотрудники автоинспекции не смогли даже составить в его отношении административный протокол, потому что нарушитель не достиг 16-летнего возраста.

К ответственности привлекут родителей, им также придется забирать мотоцикл со спецстоянки, оплатив расходы на эвакуацию и хранение транспортного средства.

Кыштым, Олег Кирьянов

Кыштым. Другие новости 24.05.17

Бомж из Магнитогорска лишится свободы из-за равнодушия к детям. / Доходное место: глава избиркома Челябинской области в 2016 году заработал 7 миллионов. / В Челябинской области поймали охотников на москитные сетки.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter