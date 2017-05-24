На Южном Урале продают продукты из будущего

Публикации за 24.05.17

В Челябинской области продают продукты, произведенные в будущем, – это следует из дат, указанных на упаковке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувший вторник, 23 мая, одна из жительниц Копейска зашла магазин, входящий в популярную торговую сеть, чтобы купить геркулес. Внимательная к своим покупкам женщина, перед тем, как положить товар в корзину, проверила дату производства. Из информации, указанной на упаковке, следовало, что овсяные хлопья произвели 23 мая 2017, а упаковали – 30 мая 2017 года.

По словам женщины, в этом же магазине 13 апреля она хотела приобрести пасхальные куличи и заметила , что на их упаковках в качестве даты производства указано 15 апреля 2017 года. В газете «Копейский рабочий», куда обратилась возмущенная покупательница, отмечают, что упаковок с датами производства из будущего им не предоставила и проверить правдивость этой истории редакция не может.

Однако читатели «Нового Дня» подтверждают: такие случаи на Южном Урале не редкость. Чаще всего указанием дат производства «с запасом» грешат производители молочной и хлебобулочной продукции, а товары с датами еще не наступивших дней встречаются в магазинах экономкласса.

Копейск, Олег Кирьянов

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