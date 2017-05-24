Били и топтали: в Челябинске вандалы изуродовали автомобиль, оставленный на охраняемой парковке

Публикации за 24.05.17

В Челябинске автомобилисты вынуждены подсчитывать ущерб, нанесенный их транспортным средствам неизвестными вандалами, атаковавшими одну из городских парковок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из владелиц пострадавших автомобилей рассказала, что, придя на парковку возле своего дома на проспекте Победы, где она оставляет машину, ужаснулась: кто-то скакал на крыше автомобиля и буквально вмял ее в салон. Такое предположение девушка сделала в связи с тем, что на смятой крыше иномарки отчетливо просматривались следы от кроссовок. Более того, на металле отпечаталась даже марка обуви злоумышленника – настолько сильно он прыгал.

Речь идет о несанкционированной парковке, которую организовали жители соседнего дома, отмечает 31tv. Предприимчивые граждане просто установили здесь старый «жигуль», и требуют с автомобилистов по 40 рублей за ночную стоянку. Каждый вечер сюда приходит сторож, который и следит за порядком до самого утра. А вот пострадавшая автоледи рассказывает, что сторож даже не вышел из своего укрытия, когда на ее машине сработала сигнализациz. Сам он утверждает, что ночью ничего подозрительного не происходило.

Местные жители, в свою очередь, говорят, что атака на припаркованные автомобили далеко не первая. Те из автовладельцев, кто отказывался платить за «охрану», позднее обнаруживали на своих авто различные повреждения.

Челябинск, Олег Кирьянов

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