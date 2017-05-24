ООО «Огнеупор» реализует новый технический проект

Публикации за 24.05.17

На прессоформовочном участке цеха шамотных изделий ООО «Огнеупор» (входит в Группу ОАО «ММК») в июне 2017 года будет установлено новое помольно-тарировочное оборудование для производства мертеля (тонкоизмельченных огнеупорных смесей для кладки формованных огнеупоров в различных тепловых агрегатах).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ММК, прежде это производство находилось в цехе специзделий (ЦСИ). Несколько лет назад его планировали перенести в ЦШИ по причине больших передельных потерь при производстве в ЦСИ, а также постоянно растущего спроса на эту продукцию у потребителей. Основная цель проекта – снижение себестоимости производства мертеля, увеличение объемов его реализации, а также высвобождение мощностей ЦСИ под производство другой продукции.

В середине 2016 года было принято решение о начале проектирования. Параллельно подбиралось современное технологическое оборудование – шаровая двухкамерная мельница, станция затаривания, шнековые транспортеры. В настоящее время специалисты организации, победившей в конкурсе, – ООО «ВССК-Технология» – заканчивают монтаж технологического оборудования.

В первой декаде июня 2017 года планируется закончить электромонтажные работы и приступить к пуско-наладочным работам. Ввести линию в опытно-промышленную эксплуатацию планируется к концу июня 2017 года.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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