NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 24.05.17

ООО «Огнеупор» реализует новый технический проект

ООО «Огнеупор» реализует новый технический проект

На прессоформовочном участке цеха шамотных изделий ООО «Огнеупор» (входит в Группу ОАО «ММК») в июне 2017 года будет установлено новое помольно-тарировочное оборудование для производства мертеля (тонкоизмельченных огнеупорных смесей для кладки формованных огнеупоров в различных тепловых агрегатах).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ММК, прежде это производство находилось в цехе специзделий (ЦСИ). Несколько лет назад его планировали перенести в ЦШИ по причине больших передельных потерь при производстве в ЦСИ, а также постоянно растущего спроса на эту продукцию у потребителей. Основная цель проекта – снижение себестоимости производства мертеля, увеличение объемов его реализации, а также высвобождение мощностей ЦСИ под производство другой продукции.

В середине 2016 года было принято решение о начале проектирования. Параллельно подбиралось современное технологическое оборудование – шаровая двухкамерная мельница, станция затаривания, шнековые транспортеры. В настоящее время специалисты организации, победившей в конкурсе, – ООО «ВССК-Технология» – заканчивают монтаж технологического оборудования.

В первой декаде июня 2017 года планируется закончить электромонтажные работы и приступить к пуско-наладочным работам. Ввести линию в опытно-промышленную эксплуатацию планируется к концу июня 2017 года.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 24.05.17

В Кыштыме задержали 13-летнего водителя. / Бомж из Магнитогорска лишится свободы из-за равнодушия к детям. / Доходное место: глава избиркома Челябинской области в 2016 году заработал 7 миллионов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter