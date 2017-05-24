Самые крутые слухи недели: беги, Грэй, беги!

Публикации за 24.05.17

Южноуральские чиновники покусились на святое. Романтичная часть местной vip-тусовки рыдает над поруганными идеалами детства, прагматичная – содрогается над обломками касты неприкасаемых. А отдельные особо важные игнорируют распоясавшихся подчиненных, скорбя исключительно о собственной персоне. Об этом в очередной серии спецпроекта «Самые крутые слухи недели».

Облава?

Говорят, что проверками в ПО «Маяк» прокурорский надзор за расходованием бюджетных средств на Южном Урале не ограничится. Следующий скандал, по информации экспертного сообщества, разразится в ГРЦ им. Макеева. По некоторым данным группа сотрудников, имеющих доступ к финансовой информации, передала людям в погонах данные о бешеном перманентном финансировании зарплатной статьи руководительскому пулу центра в ущерб производственной деятельности предприятия. Кроме того, в документах есть свидетельства щедрого финансирования статей и проектов, сильно «отвлеченных» от конструкторской составляющей.

Истерика по поводу

Эксперты, гадающие, почему слили в довольно заурядный федеральный ресурс инфо относительно отставки действующего главы Южного Урала и причин недовольства центра Бориса Дубровским, обошли стороной один субъективный, но важный аспект. Среди возможных кандидатов на челябинский престол – Сергей Носов. А для Дубровского это серьезный звоночек: Носова, как потомка одного из знаменитых стальных директоров, лоббируют и московские, и магнитогорские интересанты, давно состоящие с ним в близких отношениях (некоторые, говорят, симпатизируют и ведут по карьерной лестнице этот кадр чуть ли нес с пеленок (носовских, разумеется). И Дубровский об этом знал еще с той поры, когда его кандидатуру только рассматривали на челябинское царство. Возращение в первоначальную точку сильно пахнет отставкой.

Тем более что и с другой стороны на пятки Борис Санычу наступает молодой и относительно симпатичный Ильич Комаров с золотыми костылями в лице старшего Ротенберга и вечного Чубайса.

Нелюбимый

Говорят, в социологической среде ЮУрГУ разразился скандал: исследования рейтинга мэра Челябинска показали недовольство 95% горожан нынешним главой. Но скандал связан даже не с этим, а с формулировками, что для анкеты разработали студенты. По мнению клевретов Дубровского, «своими вопросами будущие социологи буквально подталкивали респондентов к беспощадной критике главы города». Про все вопросы так сразу и не скажешь, но один точно носил дискриминационный характер: «Считаете ли вы, что городом должен руководить:

1)пенсионер;

2)предприниматель;

3)назначенный губернатором чиновник;

4)юрист;

5)молодой человек с высшим строительным образованием, участвовавший в подготовке программы по развитию Челябинска;» и далее в том же провокационном духе…

Однако

Говорят, в министерстве образования бродит новая инициатива – как реакция на критику главы региона, что, мол, молодежь у нас увлекается излишествами всякими нехорошими еще со школьной скамьи, потому что некуда ей себя в «основной массе» пристроить. И все эти последние звонки и выпускные вечера – сплошной гламур, неинтерсный и не объединяющий. Короче, теперь тетки из местного наркомпроса во главе с министром надумали проводить аналог «Алых парусов», что зарядила в Петербурге Валентина Матвиенко. Уже в следующем году силами местных яхтсменов планируется провести это фееричное мероприятие на озере Смолино. Бедные южноуральские Ассоль!!!

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