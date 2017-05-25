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Челябинск

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Публикации за 25.05.17

В Челябинске из машины коммерсанта стащили 2 миллиона рублей

В Челябинске из машины коммерсанта стащили 2 миллиона рублей

В Челябинске ищут преступников, обокравших машину директора фирмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление произошло днем 24 мая во дворе дома по проспекту Победы. Горожанин оставил сумку с 2 миллионами рублей в салоне иномарки, припарковал машину и ушел, а когда вернулся, ни денег, ни сумки не обнаружил.

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Прибывшие на место полицейские пытались поймать вора и даже ввели план «перехват», однако злоумышленнику удалось скрыться.

«В настоящий момент факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, – заявили в пресс-службе УМВД по Челябинску. – Поиски преступника продолжаются».

Челябинск, Юлия Димова

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