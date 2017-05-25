В Челябинске раскритиковали инициативу губернатора о квотировании вредных выбросов для промышленных предприятий

Публикации за 25.05.17

В Челябинске раскритиковали инициативу губернатора Бориса Дубровского о квотировании вредных выбросов для промышленных предприятий. Эксперты сочли, что это не даст никакого эффекта в борьбе за улучшение экологической ситуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы опросили журналистов, ученых, экспертов, чиновников и предпринимателей и выяснили, как они относятся к перспективам введения квот на выбросы для предприятий в регионе.

Оказалось, что только 45,9% опрошенных считают квоты эффективной мерой, 43% – напротив, не видят в них перспектив. Примечательно, что о бесполезности квот говорят, как правило, ученые и предприниматели, а вот за их эффективность выступают в основном муниципальные и государственные чиновники, а также представители СМИ и общественники. Остальные 10,8% опрошенных не смогли дать оценку эффективности предложенных губернатором мер.

Напомним, в декабре минувшего года Борис Дубровский выступил с предложением внедрить в регионе систему сводных расчетов уровня загрязнения воздуха и ввести квоты по объемам выбросов для промышленных предприятий, заявив, что такая мера является единственно возможным решением проблемы с улучшением экологической ситуации.

Челябинск, Олег Кирьянов

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