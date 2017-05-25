На жителей Челябинска нападают совы

Публикации за 25.05.17

В челябинском микрорайоне «Парковый» на местных жителей нападают совы. Сообщения об атаках совы неясыти опубликованы очевидцами в социальных сетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные жители сообщают, что в лесном массиве между территорией Лыжной базы и микрорайоном «Парковый» поселилось семейство сов. Кто-то из горожан даже сумел рассмотреть гнездо и маленького совенка. Тех, которые пытались приблизиться к детенышу, сразу же атаковала его мать, пикируя на них с высоты.

Один из местных жителей даже снял якобы выпавшего из гнезда совенка на видео во время прогулки в этом месте. Мужчина, не зная как поступить в этой ситуации, попытался обратиться к зоозащитникам, попросив у них совета. К слову, большинство сразу же заявили, что совенок не выпал из гнезда – таким образом он осваивается и учится летать под присмотром родителей, поэтому его лучше оставить в покое. Впрочем, это никак не мешает другим жильцам микрорайона попадать в неловкие ситуации, встречаясь с семейством, яростно защищающим своего детеныша от посторонних.

«Я даже не знала ни о какой сове, спокойно прогуливалась, никого не трогая. А птица напала на меня сзади, причем сильно расцарапала когтями шею. Сейчас вообще стараюсь обходить лес стороной», – пишет в комментариях одна из жительниц микрорайона.

Челябинск, Олег Кирьянов

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