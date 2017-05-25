В Челябинске под окнами жилого дома устроили свалку

Публикации за 25.05.17

Жители Металлургического района Челябинска возмущены поведением соседей: возле дома №31 по шоссе Металлургов устроили настоящую свалку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам горожан, куча мусора из картона и прочих предметов появилась прямо на газоне под окнами многоквартирного дома. В комментариях к опубликованным в социальных сетях фотографиям многие пользователи рекомендуют найти причастных к этому безобразию, заставить их полностью убрать территорию, а позднее на этом же месте высадить цветы.

Кто-то из комментаторов даже предположил, что наваленный под окнами мусор мог быть выброшен кем-то из жильцов того же дома, прямо через окно своей квартиры. Нашлись и те, кто удивился, почему бездействует дворник, приложив фото с сидящей женщиной-дворником, безучастно наблюдающей за навалами мусора у стен дома.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 25.05.17

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