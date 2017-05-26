Пьяный угонщик затолкал владельца автомобиля в багажник и катался с ним по городу

Публикации за 26.05.17

Нетрезвый житель Челябинска отобрал у знакомого автомобиль, затолкав водителя в багажник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30-летний житель Челябинска среди рабочей недели решил выпить спиртного. Он распивал алкоголь со своей знакомой, которая привела в компанию третьего – 24-летнего приятеля. Спустя какое-то время девушка засобиралась домой, а мужчины решили ее подвезти. Предположительно, когда пассажирка вышла из салона автомобиля своего знакомого, второй мужчина достал нож и, угрожая водителю расправой, потребовал отдать ему мобильный телефон, банковскую карту и ключи от транспортного средства.

Получив ключи, 24-летний разбойник затолкал жертву в багажник, сел за руль и отправился кататься по улицам города. По дороге потерпевшему удалось выбраться из багажного отсека. Преступник не заметил этого и продолжил кататься на машине жертвы. Спустя какое-то время злоумышленник бросил автомобиль на дороге и скрылся.

Стражи порядка по горячим следам отыскали преступника. Во время задержания при нем нашли банковскую карту и телефон потерпевшего. На данный момент подозреваемый помещен в следственный изолятор, в его отношении открыто уголовное производство, что грозит ему наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

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