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Челябинск

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Публикации за 26.05.17

Ниндзя на борту: челябинские таможенники задержали пассажира авиарейса с опасным оружием
Фото: Челябинская таможня

Ниндзя на борту: челябинские таможенники задержали пассажира авиарейса с опасным оружием

Челябинские таможенники во время проверки пассажиров авиарейса Анталия – Магнитогорск выявили пассажира, перевозившего опасный груз – японское метательное оружие.

Как сообщили РИА «Новый День» в таможне, опасный предмет удалось выявить благодаря специальному оборудованию, которое сканирует багаж.

Новый День: Ниндзя на борту: челябинские таможенники задержали пассажира авиарейса с опасным оружием

Сам пассажир уверял, что приобрел сувенир на отдыхе в Турции. Однако после проведения ряда испытаний таможенные эксперты подтвердили, что данное изделие имеет вовсе не сувенирное назначение. «Попадание в цель в 13 из 15 случаях, максимальная глубина проникновения боевых выступов в древесину – 11 миллиметров. Изъятый предмет является «сурикеном» – метательным холодным оружием колюще-режущего действия, ввоз которого на территорию стран ЕАЭС запрещен», – заключили эксперты.

По словам таможенников, это уже не первый случай изъятия у пассажиров подобных предметов. Ножи, сурикены, кастеты и прочие предметы свободно продаются в некоторых странах, однако в Росси к ним применяются ограничения, вплоть до полного запрета.

Челябинск, Олег Кирьянов

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