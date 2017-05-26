Родители погибшего в ДТП южноуральца, утверждают, что их сына пытали и убили / Полиция категорически отказывается реагировать на заявления

Публикации за 26.05.17

Супружеская пара из Магнитогорска спустя год после похорон сына обнаружила его могилу разрытой. В этой странной истории, как утверждают родственники погибшего, до конца не известно ничего. Родственники считают, что их сына, погибшего в ДТП, на самом деле пытали и убили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александр Романов погиб в ДТП, которое произошло прошлым летом на одной из дорог во Владимирской области. Он ехал в Москву из Магнитогорска на личном автомобиле. Последний раз он звонил на родителям 19 июня примерно в полночь. А спустя три часа он уже якобы попал в ДТП с летальным исходом. О смерти сына родители узнали по телефону, собеседник предложил им забрать тело парня, которое находилось в морге Гороховца (Владимирская область).

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Странности во всей этой истории начались, когда убитые горем пенсионеры приехали за телом Александра. После процедуры опознания им почему-то отказались отдавать паспорт сына. За документами их направили в местное управление автоинспекции, где, по словам пенсионеров, сотрудники заставили их поставить подписи под заявлением об отказе от любых претензий.

«Мы должны были письменно подтвердить свое согласие с официальной версией гибели сына», – рассказывает отец Александра Юрий Романов. «А официальная версия гласит, что Александр заснул за рулем, вылетел с дороги и протаранил столб. Также инспектор сказал написать и подписать, что мы не станем обжаловать действия ГИБДД и полиции и не будет отправлять никаких заявлений в органы прокуратуры. При этом нам требовалось указать, что мы изучили материалы дела и со всем согласны. Но никаких материалов нам на руки не давали. Когда попросили показать документы, заявили, что без этой подписи мы не получим паспорт», – сетует отец погибшего.

Дальше странностей стало еще больше. Пенсионерам запретили осмотреть автомобиль, на котором сын попал в аварию. Пожилым людям сказали, что автомобиль на данный момент проходит в деле как вещественное доказательство. По тем же причинам не отдали и вещи погибшего. Тогда родители и заподозрили, что от них пытаются что-то скрыть, а потому уговорили санитара морга вынести им одежду погибшего. Увидев вещи сына, супруги буквально лишились дара речи – рубаха и брюки были полностью испачканы в крови, песке и земле. «Откуда на одежде могли появиться такие следы, если речь идет о столкновении со столбом», – вопрошает чета Романовых.

«Нам сказали, что кроме Саши в автомобиле находились еще три человека. Он погиб на месте, а его пассажиры были доставлены в клинику. Но к ним нас никто не пустил», – цитирует отца погибшего «Московский комсомолец». «Мой супруг подозревает, что перед смертью сына могли пытать», – добавляет мать.

Самое интересное в этой истории то, что незадолго до своей гибели Александр выиграл крупную сумму, о чем рассказал родителям. Он перевел выигрыш на карту, но они оттуда странным образом пропали. Романов даже написал заявление в полицию, однако стражи порядка отказали ему в возбуждении уголовного дела.

Около месяца тому назад супруги Романовы приехали навестить могилу сына и увидели, что под памятником провалился грунт. Они вызвали на место сотрудников полиции, которые обследовали все вокруг, но никаких комментариев и ответов не дали. Отчаявшись получить ответы, старики вернулись на кладбище и раскопали могилу сами. Оказалось, что гроб кто-то перевернул. Сегодня они пытаются настоять на эксгумации, дабы убедиться, что тело Александра на месте, но в этой процедуре им также отказывают. Юрий Романов уже подал жалобу на незаконные действия полиции и считает, что силовики пытаются скрыть факт убийства Александра, поэтому он продолжает добиваться эксгумации и возбуждения уголовного дела по этому факту.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 26.05.17

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