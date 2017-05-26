NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 26.05.17

Первый частный телеканал Челябинска уходит в историю

Первый частный телеканал Челябинска уходит в историю

Челябинский телеканал «Восточный экспресс», который в скором времени сольется с принадлежащим правительству Южного Урала холдингом «Областное телевидение», готовится к волне сокращений.

По информации телеканала, в настоящий момент творческая часть коллектива переведена на сокращенный рабочий день с урезанием зарплаты. Однако руководство канала утверждает, что это временные трудности.

Телеканал присоединяется к ещё одному проекту, также поддерживаемый «бюджетниками».Между тем руководство холдинга полагает, что меры это временные и применяемые в соответствии с государственной политикой.

Между тем, ОТВ так же ждут серьезные изменения. Компанию уже внесли в план приватизации. Формально телеканал остается в собственности правительства Челябинской области, но уже в ближайшее время предприятие станет, по сути, независимым. Компания выберет один из двух сценариев: перекупку муниципальных долей в предприятии либо выкуп активов, что на уровне перманентных задолженностей муниципального предприятия не оставляет вопросов по взаимодействию. Но вопросы всё равно остаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.05.17

На Южном Урале «убитые» дороги растянулись на 208 километров (ФОТО). / Прокуратура начала проверку челябинского кафе, в которое не пустили инвалида-колясочника. / Родители погибшего в ДТП южноуральца, утверждают, что их сына пытали и убили. Полиция категорически отказывается реагировать на заявления.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter