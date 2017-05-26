Первый частный телеканал Челябинска уходит в историю

Публикации за 26.05.17

Челябинский телеканал «Восточный экспресс», который в скором времени сольется с принадлежащим правительству Южного Урала холдингом «Областное телевидение», готовится к волне сокращений.

По информации телеканала, в настоящий момент творческая часть коллектива переведена на сокращенный рабочий день с урезанием зарплаты. Однако руководство канала утверждает, что это временные трудности.

Телеканал присоединяется к ещё одному проекту, также поддерживаемый «бюджетниками».Между тем руководство холдинга полагает, что меры это временные и применяемые в соответствии с государственной политикой.

Между тем, ОТВ так же ждут серьезные изменения. Компанию уже внесли в план приватизации. Формально телеканал остается в собственности правительства Челябинской области, но уже в ближайшее время предприятие станет, по сути, независимым. Компания выберет один из двух сценариев: перекупку муниципальных долей в предприятии либо выкуп активов, что на уровне перманентных задолженностей муниципального предприятия не оставляет вопросов по взаимодействию. Но вопросы всё равно остаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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