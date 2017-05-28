«Толстый и тонкий» российского политсектантства / Московская версия челябинского «пилота»

Публикации за 28.05.17

С тех пор, как в полемику (за оправдание себя любимого и распрекрасного, оболганного «нахальным» Навальным) с лидером оппозиции действующей власти вступил один из главных «столпов» российской олигархии Алишер Усманов, как-то сама собой приходит в голову параллель между федеральным «лаем» и конфликтом, что несколько раньше вспыхнул на Южном Урале между олигархом Аристовым и трубопрокатчиком Кантемировым.

Такое ощущение, что накануне президентских выборов, какой-то суперпиарщик выпускает пар народного недовольства вот такой эффектной дискредитацией разномасштабных олигархов (это еще не говоря о дюжине отправленных под уголовку губернаторов, чье барство было подозрительно подробно описано в СМИ, благодаря утечке, сами понимаете, откуда, и ударам по Медведеву, Володину, Собянину). И готовит некое еще более экстравагантное явление «преемника» ВВП.

Это да. В прессе эксперты вовсю обсуждают, что, дескать, место «раба на галерах» может стать и вакантным – нынешний-то исполняющий «рабскую» миссию может и не пойти в очередное «плаванье». И все очень разумно, честно отрабатывая свои булки с маком, препарируют под лупой «номинантов». Обсуждают (одного за другим) плеяду молодых технократов, затем – молодых силовиков (особо осведомленные вытащили на свет божий даже детей старых силовиков – приятелей ВВП), что в течение последнего своего правления (точнее, текущего) запустил на политическую орбиту президент. При этом все почти хором списали Навального, как возможного претендента на трон.

Мол, вот и глаз повредили, и намекнули, что лучше уехать полечиться «навсегда» – загранпаспорт дали, типа, как верительную грамоту: будешь, мол, послом русского либерализма «там», иначе «здесь» условный срок станет реальным. И баба Валя в Сенате встрепенулась аккурат после весенних акций против коррупции в РФ: дескать, считает неправильным участие детей и подростков в протестных митингах, особенно в несанкционированных. И полагает, что практику вовлечения детей в подобного рода акции нужно пресекать законодательно, ибо современные технологии позволяют очень быстро организовывать людей и это «стало повседневной практикой».

Спикерская цитата: «Когда через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних, то это, я считаю, недопустимо. Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм».

Эх, бабуля, да я всеми конечностями за такую инициативу, если бы посредством школьной дубины вы не сгоняли со своей едроссовской братией тех же самых несовершеннолетних на патриотические мероприятия, порой совершенно невозможные. Ну, а в паре с дедушкой Алишером, который тоже заявил, что Навальный «пользует Интернет», а он, де, развивает, морализаторство этого тандема выглядит смехотворным. И явно льет воду на мельницу Навального и его сторонников.

Поэтому возникает вопрос, а списали ли самые главные кукловоды Алешеньку? Или?! Под «или» имею в виду, что его продолжают вести в президенты страны. По сценарию ухода Ельцина, который, как помните, сказал: когда я увидел, с какой охотой страна проголосовала за молодых… я принял решение уйти. ВВП – человек традиций. Ельцин, большая часть команды коего, как могла, ослабляла позиции КГБ, выбрал в преемники диаметральную противоположность самой сущности своей политики и своей «семьи» –выходца из этой самой ненавидимой в его времена структуры, которую даже переименовали в ФСБ. Почему же ВВП не может выбрать в наследники юриста – фрилансера, антипода почти всей его команды?! За которым тоже не идут – бегут молодые.

Если вы думаете, что я собираю подписи за АН, вынуждена разочаровать. Многое в его биографии и деятельности меня «держит в тонусе» – давно живу, наивность «веры в борцов» растеряла. И его манипуляции с повышенно возбудимой, но не очень образованной (просто в силу возраста) молодежью меня не радуют. Хотя я понимаю, что именно он и его команда смогли найти для общения в Интернете с «племенем младым и незнакомым» общий язык. Власть предержащие это сделать не удосужились или не смогли. И «виртуальные дебаты», когда олигарх Усманов препирается с Алешенькой в виртуальном мире, нынешние подростки воспринимают, как мы – поколение 40 и 50+ воспринимали киноверсию «Трех толстяков» Юрия Олеши (чувствуете созвучие Олеша – Алёша). Не нужно быть медиумом, чтобы понять, на чьей стороне симпатии зрителей – на стороне неуемных империалистов – Первого, Второго или Третьего Толстяка( автор даже имени их лишает, оставляя лишь ненасытный аппетит) или демократа Тибула…

Впрочем, именно это «опрощение» языка Навального наталкивает в последнее время на мысль, что креатив оппозиции исчерпан. Может, наталкивает меня одну, и, тем не менее: бесконечные «Димон», «денег нет, но вы держитесь» – это удачная «утка» от власти, по следу которой и идет оппозиция. Мем про партию жуликов и воров, запущенный Навальным – выше всяких похвал. Но после этого с образами все как-то не заладилось. «Норм. тема, нужно идти» – это, как минимум, бедненько.

При этом сторонники руководителя Фонда по борьбе с коррупцией с энтузиазмом одобряют любую инициативу, акцию, слово Навального и К. Что опять же заставляет настороженно относиться к идеям и целям означенной оппозиции. И вспоминать Умберто Эко – блестящего итальянского историка, философа, но еще и одаренного колумниста и беспощадного критика одного из лучших (и последних в Европе) друзей ВВП – премьера знаменитого «сапога» Берлускони:

"Я иду в киоск, покупаю все газеты и журналы, по штуке. И замечаю, что критикой властей занята только оппозиционная периодика, плюс в определенной степени – те издания, которые называют себя «независимыми», и соответственно клеймят хотя бы самые скандальные факты общественной жизни. Однако многие читатели покупают совсем другие издания, поэтому критика проходит мимо них. Из-за этого, к сожалению, сплошь и рядом антиберлусконизм превращается в междусобойчик, объединяющий тех, кто и так все понимает, а резкая критика (если и звучит) не доходит до ушей именно тех наших соплеменников, которым следовало бы задуматься: кому же все-таки они отдали свои голоса несколько лет тому назад? Право, начинаешь понимать, пусть и не разделяя, позицию тех, кто при вполне оппозиционных взглядах призывает: хватит травить премьер-министра. Травля рискует выродиться в светскую салонную говорильню, где все соглашаются друг с другом и все поносят Берлускони, потому что это бонтонно…» Но, собственно, эта аналогия напрашивается не только в связи роликами и программами Навального.

Политика у нас превратилась в нечто вроде сектантства и у НЕоппозиции. Я не знаю, что заставило Усманова лично ответить Навальному – обида, недоумение забугорных партнеров, просьба из Кремля – услышал-то его спич все тот междусобойчик – те, кто в теме, бизнес-тренде, политбомонде и т.д. И они его поощряют: давай, Алишер, бей Алёшку. Поощряют в своем еще более узком (чем у системной, бессистемной и сугубо индивидуальной оппозиции) кругу.

И им даже в голову не приходит, что большинству выживающего из последних сил населения нет дела до «язвительностей» Усманова. А у немногих со стороны возникает вполне логичный вопрос: ну, обозвал олигарх руководителя фонда борьбы с коррупцией Шариковым Алексеем Полиграфычем, а с кем он тогда себя соотносит – с Борменталем, Преображенским? Или самим Булгаковым (при том, что формулирует он свои обзывательства много хуже нео»Шарикова»)? И опять же – до этого Аристов, великий южноуральский молчун (и тоже, как Алишер У, с судимостью) вдруг разразился спичем – он, мол, не разоряет мастера – он борется за нашу всеобщую безопасность…

Похоже, мания величия у наших олигархов постепенно, пройдя фазу превращения в патриотов и благотворителей, переросла в другое расстройство.

Это, друзья, болезнь, которую сограждане олигархам вылечить не помогут. Они не смогут удовлетворить их мучительную полидипсию быть любимыми им же обобранным народом по законам, что написали (и пишут) по их указке подопечные бабы Вали. Это противоестественно и потому невыполнимо. Империалистам самим нужно сделать что- то действительно масштабное по уровню решения социальных, гуманитарных, политических, экономических проблем, чтобы их больше не считали кровопийцами и жупелами.

Что же касается Навального – президента. А что если нынешняя ситуация не так линейна? И он – то думает, что играет на поле преемника, а ему отвели роль всего лишь чистильщика. И пока, вероятно, заказчик полагает, что работа Алексиса не закончена…

Вы спросите, кто тогда?

Я думаю, очень важно, чтобы элементарно «другой» и на строго регламентированное цивилизованным законом время. И не менее важно изжить эту абсолютно монархическую формулу – преемник, наследник. Избранный демократическим путем – и никак иначе должно говорить о лидере нации.

Эх, еще бы демос другой избрать…

Челябинск, Марина Краенко

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