В отношении экс-губернатора Челябинской области возбудили еще одно уголовное дело / Задержан директор Московского представительства ОАО «Макфа»

Публикации за 29.05.17

В отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича возбуждено еще одно уголовное дело.

«В главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), – сообщили РИА «Новый День» в СК РФ. – По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд рублей.

За посредничество в получении взятки задержан Андрей Чуркин – директор Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощник депутата Государственной Думы РФ.

По ходатайству следствия в отношении Чуркина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств по делу».

Напомним, ранее Юревича обвинили в получении взятки на общую сумму 26 миллионов рублей и подстрекательстве к клевете. По версии следствия, бывший губернатор систематически получал денежные вознаграждения от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко,

Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. А поскольку Юревич находится за границей и на допросы не является, то по решению суда Михаил Юревич заключен под стражу сроком на два месяца. Правда, заочно: арестовать экс-губернатора правоохранители смогут лишь после пересечения им российской границы.

Москва, Ольга Арсентьева

Москва. Другие новости 29.05.17

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