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Челябинск

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Публикации за 30.05.17

В центре Челябинска столкнулись троллейбус, грузовик и иномарка

В центре Челябинска столкнулись троллейбус, грузовик и иномарка

На одном из оживленных перекрестков в центре Челябинска произошло довольно крупное ДТП с участием троллейбуса, грузового автомобиля и легковой иномарки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это случилось на пересечении улиц Энгельса и Труда. Участники дорожной аварии практически полностью перекрыли проезд по улице Труда и блокировали поворот на Энегельса. В результате в указанном месте образовался серьезный затор.

Информации о причинах и обстоятельствах аварии на данный момент нет, равно, как нет и сообщений о пострадавших. Отмечается лишь, что на месте происшествия работает экипаж ДПС.

Челябинск, Олег Кирьянов

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