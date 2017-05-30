На Южном Урале с помощью мобильной сети «общаются» даже самосвалы (ФОТО)

Публикации за 30.05.17

На Южном Урале с помощью мобильной сети «общаются» даже самосвалы: более 250 большегрузных машин теперь работают под управлением SIM-карт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое техническое решение впервые связисты «МегаФона» реализовали на предприятиях «Южуралзолото Группа Компаний» (АО «ЮГК»): на онлайн-режим перевел свои БелАЗы один из крупнейших в России Светлинский горно-обогатительный карьер.

SIM-карты оператора установили в GPS/Глонасс терминалы, которые размещены в кабинах БелАЗов, а также в грузовом и легковом транспорте компании. Теперь в режиме реального времени специалисты удаленно мониторят расход топлива, пройденное расстояние, текущую скорость, состояние двигателей и остаток времени до следующего технического обслуживания. Данные поступают на пульт диспетчера по защищенному каналу связи от «МегаФона».

«Ежегодно мы перерабатываем более восьми миллионов тонн золотосодержащей руды. Причем, добыча ведется и в шахтах, и в карьерах. Крупнейший из них – Светлинский ГОК. Сейчас его глубина 190 метров, мы планируем отработать его до 500 метров. Но, даже на таком расстоянии «МегаФон» обеспечивает стабильный сигнал. Благодаря мониторингу, мы всегда знаем о точном местонахождении машин и удаленно контролируем работу водителей. Данная технология используется на всех наших предприятиях», – рассказывает Роман Бергер, управляющий директор АО «Южуралзолото Группа Компаний».

Многотонная техника обменивается показателями через мобильную сеть, благодаря услуге «M2M-мониторинг». Так предприятие контролирует все расходы, которые могут возникать при эксплуатации машин. За счет такого М2М-решения удалось сократить время простоя техники и сэкономить на расходе топлива автотранспорта до 30% от общего количества затрат.

«Предприятия все чаще применяют в своей работе решения, когда различные технические устройства обмениваются данными без участия человека. Только за последний год спрос на такие M2M-услуги в нашем регионе вырос на 42%. Такие технологии позволяют не только удаленно контролировать работу, но и повысить эффективность процессов, сокращая издержки. Теперь передачу данных в нашей сети «распробовали» и «БелАЗы», – отметил Артур Нурмухометов, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Челябинского отделения «МегаФона».

Челябинск, Евгений Полак

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