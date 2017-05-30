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Челябинск

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Публикации за 30.05.17

Теряем корни: южноуральцы массово переселяются в другие регионы

Теряем корни: южноуральцы массово переселяются в другие регионы

Жители Челябинской области не желают оставаться в родных краях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», миграционные процессы на Южном Урале напрямую влияют на показатели естественного прироста и убыли населения.

По данным замначальника главного управления по труду и занятости населения Александра Захарова, по итогам 2016 года в Челябинскую область переехали чуть более 44 тысяч. Количество переселившихся в южноуральцев достигло 41 тысячи.

Причем положительного баланса миграции (2,7 тысяч человек) удалось достичь лишь за счет переселения в Челябинскую область жителей стран СНГ и ближнего зарубежья.

Из прибывающих на Урал мигрантов 75% – люди трудоспособного возраста с детьми, а также студенты, обучающиеся в южноуральских вузах. Больше половины переселившихся в Челябинскую область – жители Казахстана, 33% – выходцы из Украины, 15% – из Таджикистана.

Миграционные потоки, по информации чиновника, также обеспечивают участники программы переселения соотечественников. В настоящий момент реализуется уже третий этап федерального проекта. На сегодняшний день, по данным регионального УФМС, в Челябинскую область переселилось более 16,5 тысяч человек. В текущем году запланирован переезд еще 500 жителей стран СНГ и ближнего зарубежья.

«Новый День – Челябинск» , и

Между тем, обстановка с внутрироссийским переселением в Челябинскую область намного плачевнее.

Только за прошедший год из региона выбыло на 4,5 тысячи жителей больше, чем прибыло в тот же период.

Добавим, внутриобластные миграционные потоки специалисты не учитывают, отмечая, что они на естественный прирост населения не влияют.

Челябинск, Юлия Димова

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