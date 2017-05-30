Неблагополучные родители в Челябинске угробили 3-месячного малыша

Публикации за 30.05.17

В неблагополучной семье в Челябинске скончался трехмесячный младенец – у малыша поднялась температура, а когда мать вызвала медиков, ребенок был уже мертв.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Челябинской области, трагедия случилась в Калининском районе в минувшее воскресенье, в квартире одного из жилых домов по ул. Чайковского. У трехмесячного младенца, мать которого является носителем неизлечимой болезни, резко поднялась температура. Для малыша сразу вызвали скорую помощь, однако приехавшие по вызову медики могли лишь констатировать смерть ребенка.

«По факту этого происшествия инициирована доследственная проверка, выясняются обстоятельства и причины смерти младенца. По итогам проведенной проверки будет принято окончательное процессуальное решение», – сообщают в Следкоме.

В ведомстве также отметили, что семья, в которой скончался малыш, считается неблагополучной. Мать проживает с мужчиной, который не приходится погибшему малышу биологическим отцом. Также у женщины есть старшие дети, в отношении некоторых из них мать лишили родительских прав.

Челябинск, Олег Кирьянов

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