Самые крутые слухи недели: Джонни Крюгер и пацаны

«Наш ответ Чемберлену»

Говорят, история с улицей Джона Леннона будет осуществлена в Челябинске вовсе не потому, что нынешние гос-топ-менеджеры региона – ярые поклонники «битлов» или «Ариэля» (включая Валерия Ярушина, по совместительству инициатора акции по столь странному увековечиванию ливерпульского музыкального божества). А потому – внимание! – что Пола Маккартни пытался привезти на день города опальный Юревич и «у него ЭТО не получилось, «а у нас обязано получиться».

Но, как сплетничают некоторые длинноязычные инсайдеры, вхожие к магнитогорским на Цвиллинга – 27, в недрах региональной исполнительной власти есть очень осторожные товарищи, уже объяснившие правителю Южного Урала, что вообще-то вся эта затея сильно непатриотична – льет воду на мельницу «гадящей англичанке», которая укрывает «сами знаете кого».

Нужно сказать, что г-н Д не сразу сообразил, о ком речь. Как говорят, испуганно переспросил: «кого?» и, получив ответ: «да всех подряд, включая «нашего» Юревича», несколько успокоился. Но кто его знает, может, и наступит БоДу на горло Тефтелево- ярушинско- лошмановской песне – прикажет повременить с воплощением мечт стареющих битломанов.

Инициатив много не бывает

Впрочем, у этой инициативы намечается продолжение: Олег Грачев (утверждающий в некоторых кругах, что вообще-то это он четверть века назад предложил мэру Челябинска Тарасову назвать улицы в честь кумиров тогдашнего среднего поколения – Джона Леннона и более-менее юного Фредди Меркьюри, чтобы обеспечить себе и допэлекторальную поддержку, и «войти в историю» как прогрессисту), намерен через своих руководителей в РМК осуществить («раз пошла такая пьянка») давно придуманное. В данном случае, раз уж через Леннона пиарятся другие, «обуличить» лидера «Квинов».

Честно говоря, все это совсем неплохо – даже на уровне идей, ибо способствует, как говорили во времена молодости, что Джонни, что Фредди «разрядке международной напряженности». А давать приватизировать Англии подобные легенды – все равно, что Челябинску присваивать себе приснопамятный метеорит.

Ах и Ох

Говорят, что вскоре заменят федерального министра образования. Казалось бы: нам-то что – где челябинское просвещение и где Ольга Васильева. Но на смену Васильевой, болтают, придет кадр из наших «недр» – ВВБурматов. Не то, чтобы г-жой О президент был не вполне доволен. Просто его окружение, во всяком случае, авторитетная часть, полагает, что в объявленную десятилетку детства этот «педагог» – молодой, энергичный, многодетный отец и пр. будет уместнее.

То была не черная, а только начинающая чернеть полоса

Если верить инсайдерам, то федеральные эксперты в связи с возможными новыми санкциями относительно российских металлургов и железнодорожников полагают, что Южный Урал при таком развитии ситуации станет одной из самых депрессивных экономических зон РФ. А потому опять встал вопрос о смене действующего главы региона – на антикризисного. В данный момент как о наиболее сильной «замене» говорят только об одном человеке – Ильиче Комарове. Правда, появились и новые номинанты – из железнодорожной среды.

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