Южноуральские коммунальщики удвоили долги за электроэнергию

Южноуральские коммунальщики в течение отопительного сезона удвоили долги за электроэнергию.

Как сообщили РИА «Новый День» в ПАО «Челябэнергосбыт», наибольшую обеспокоенность вызывает рост задолженности предприятий ЖКХ: с 556,1 млн руб. по состоянию на начало октября прошлого года до 925,5 млн руб. в начале мая 2017 года.

Вопрос о критической ситуации с расчётами предприятий сферы ЖКХ поднимается на заседаниях постоянно действующего штаба по тепло- и электроснабжению Челябинской области, на межведомственной комиссии по вопросам соблюдения платёжной дисциплины участниками оптового и розничного рынков электроэнергии, а также рынка теплоснабжения Челябинской области. Однако положительной динамики в части расчётов не наблюдается, дебиторская задолженность за электрическую энергию предприятий ЖКХ не только не снижается, а наоборот растёт стремительными темпами.

Наиболее проблемные территории сосредоточены в горнозаводской зоне региона. В Саткинском районе дебиторская задолженность предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию к концу отопительного сезона составила 87,9 млн руб. В Миассе неплатежи коммунальных предприятий достигли 70,3 млн руб. МУПы и предприятия, обслуживающие сферу ЖКХ, Каслинского и Катав-Ивановского районов накопили задолженность в размере 67,9 млн руб. в каждом муниципальном районе. В Златоусте жилищники недоплатили за электричество 55,4 млн руб.

Новичком этого антирейтинга стал Варненский муниципальный район. Местные предприятия ЖКХ, прежде добросовестно рассчитывавшиеся за ТЭРы, на первое мая 2017 года сформировали задолженность за потреблённую электроэнергию, превышающую в отдельных случаях восемь расчётных периодов.

В целом по области предприятия коммунальной сферы оплачивают лишь десятую часть текущих платежей. В среднем просрочка составляет четыре месяца.

«Ежегодно из областного бюджета в адрес муниципальных образований выделяются средства для погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы, при этом на протяжении последних трёх лет погашение долгов за электроэнергию за счёт данных средств практически не осуществляется, – отмечают в пресс-службе ПАО «Челябэнергосбыт». – Неплатежи предприятий ЖКХ создают угрозу энергетической безопасности региона, ставят под угрозу срыва своевременное исполнение ПАО «Челябэнергосбыт» собственных обязательств на оптовом рынке и по оплате услуг за передачу электроэнергии».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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