Бывший вице-мэр Копейска частично признала вину в суде

В суде Копейска начались слушания уголовного дела бывшего заместителя мэра города Татьяны Котельниковой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-чиновница обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере, с использованием служебного положения. Следователи считают, что Котельникова заработала 270 тысяч рублей, трудоустраивая в городскую администрацию «мертвых душ». В ходе судебного заседания обвиняемая частично признала свою вину.

Напомним, будучи в составе территориального избиркома Копейска с правом решающего голоса, Котельникова попросила начальника отдела ЗАГС найти человека для муниципальной службы. Впоследствии она фиктивно устроила его в городскую администрацию на должность специалиста отдела кадров, повысив позднее до должности референта. В «СМП Банке» на этого человека для начисления ему зарплаты была оформлена карта, которой завладела Котельникова.

Еще на этапе следствия Котельникова объясняла, что полученные деньги она направила на нужды городской администрации, в том числе на оплату перевода архива ЗАГС на электронные носители, покупку жалюзи, расходных материалов и установку пожарной сигнализации.

Копейск, Олег Кирьянов

Копейск. Другие новости 06.06.17

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