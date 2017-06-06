Пьяный южноуралец напал на инспектора ДПС

В селе Долгодеревенское нетрезвый мужчина набросился на инспектора дорожно-патрульной службы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автомобиль на посту ДПС в Долгодеревенском был остановлен для проверки. Претензии инспекторов вызвал тот факт, что пассажир на переднем сиденье не был пристегнут ремнем безопасности. Пока инспектор разговаривал с водителем, пассажир вышел из автомобиля и принялся скандалить. Разгоряченный алкоголем мужчина напал на инспектора и нанес ему удар в лицо, после чего был задержан и доставлен в отдел полиции. Там выяснилось, что дебошир сильно пьян.

Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти. Нервный пассажир может заплатить штраф до 200 тысяч рублей, отправится на принудительные работы на срок до 60 месяцев или же под арест на срок до 6 месяцев, а то и вовсе в колонию – на 5 лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

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