В челябинском парке Гагарина зафиксировали превышение скорости

Штормовое предупреждение не помешало челябинцам незабываемо провести первые выходные лета.

В парке Гагарина синоптики зафиксировали порывы шквалистого ветра до 20 м/с, а связисты – скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с.

Высокотехнологичные аттракционы, роботизированные шары, инновационные игры, соревнования в силе и скорости виртуальной мысли – и все это благодаря скоростному интернету в смартфонах оценили более 3 тысяч челябинцев на площадке «МегаФона». Такой праздник оператор организовал в честь 15-летия работы в регионе.

«Все большее количество жителей нашего региона уже не представляют свою жизнь без возможностей, которые дает мобильный интернет. Мобильные технологии меняют наше представление о том, как можно общаться, работать и отдыхать. Вот уже 15 лет мы заботимся о том, чтобы обеспечить абонентам надежную связь и доступ в сети в любом месте и в любое время. Мы первыми запускаем передовые телеком-разработки и, благодаря технологическому преимуществу, «МегаФон» выбирают более 6 миллионов уральцев», – отметила Анна Козлова, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» в Челябинской области.

В зоне «МегаФона» больше всего горожан впечатлила дополненная реальность. При помощи мобильных технологий и скоростного интернета статичное изображение с площадки «оживало», стоило только навести смартфон на значок «4G». Поклонники активных игр катались на скоростных Segway, гуляли по лабиринту робота Ollie, управляя его движениями с помощью смартфона.

Площадку «МегаФона» посетили и самые популярные блогеры Челябинска – Олег Бисмарк, Айна Маратовна, Анастасия Курлович. Один из секретов их успешности в интернете – правильно выбранное время для постов. Начинающим пользователям эксперты посоветовали размещать фото в сети в 9.00 и в 17.00.

Интересно, что каждый пятый участник мероприятия выложил фото в соцсети с хештегом #включайсячелябинск.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.06.17

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