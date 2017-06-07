В Челябинске студентки организовали наркокартель

В Челябинске пять студенток вузов занимались сбытом крупных партий синтетических наркотиков. Четверым из них грозит пожизненное лишение свободы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», студентки челябинских вузов в возрасте от 17 до 19 лет создали полноценную ОПГ, пытаясь заработать на торговле наркотиками. Сначала девушки делали небольшие закладки в разных частях города, а позднее организатор решил доверить им более крупные партии веществ, что открывало путь к более солидным барышам. Для занятия фасовкой девушки арендовали квартиру, в которой фасовали наркотики по пакетам, впоследствии они же занимались сбытом всего этого. Нелегальный бизнес начал быстро приносить заметный доход, пока на след злоумышленниц не вышли оперативники.

В общей сложности правоохранители изъяли у обвиняемых более половины килограмма наркотических веществ. Во время следствия четверо из пятерых подозреваемых были помещены под домашний арест – одна из них не достигла совершеннолетия, а у три других воспитывают детей. Пятая девушка содержалась под стражей.

На данный момент лишь самая юная участница этой преступной группы может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, всем остальным за сбыт наркотиков в особо крупном размере грозит пожизненное тюремное заключение. Примечательно, что все пятеро обвиняемых имеют положительные характеристики по местам учебы и жительства, ни одна из девушек ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

Челябинск, Олег Кирьянов

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