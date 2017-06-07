Челябинка отсудила у семьи умершего сожителя расходы на его лечение

Сожительница умершего от рака жителя Челябинска отсудила у его законной супруги и сына расходы на лечение мужчины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Калининского районного суда, рассмотрены материалы гражданского дела о возмещении денежных средств, потраченных на лечение от онкологического заболевания родственниками скончавшегося гражданина. Отмечается, что сожительница покойного потратила более 100 тысяч рублей на его лечение, в то время как его близкие родственники не помогли в покупке дорогостоящих лекарств.

Ответчиками по этому делу выступили официальная супруга умершего и его родной сын. Последний, к слову, после смерти отца получил от него в наследство квартиру. Истица потребовала возместить 127 800 рублей расходов, вызванных болезнью наследодателя. Судом принято решение возместить истице расходы и взыскать с каждого из ответчиков половину потраченной ею суммы – по 63 900 рублей с супруги и сына покойного.

Челябинск, Олег Кирьянов

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