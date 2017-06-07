Самые крутые слухи недели: быстродействующая карма

Вершки- корешки

Говорят, что в миасском ГРЦ имени Макеева из-за срыва сроков окончания работы по нескольким федеральным проектам начались финансовые трудности. Так, инженерам и техникам зарплату ограничили 15 тысячами (снизив, таким образом, на 50% – 75%), а руководящему звену – увеличили на 10%. Неправда ли, логично?!

Заграница нас оденет… И накормит, и просветит…

Болтают, почтовые отделения региона и частные службы доставки переживают бум: количество посылок «оттуда» увеличилось, по самым приблизительным оценкам, в 4-5 раз. Связано это с тем, что нищающие южноуральцы не в состоянии покупать себе «носильные» вещи и обувь по ценам местных магазинов. Речь идет и о бутиках, и о самом обычном ширпотребе, изготовленном где-нибудь во Вьетнаме, Индии или Китае. Поэтом они просят своих заграничных родственников (или друзей, были даже случаи – бывших коллег и знакомых знакомых) купить и прислать шмотки, парфюм и пр. – дескать «там»( речь идет о Германии, североамериканских штатах, Чехии, Италии) это много дешевле и надлежащего качества. Последнее время у забугорных близких начали заказывать еду и «вредные привычки»: кофе, шоколад, сигареты, а также гаджеты и лекарства. Ужас, конечно, но для семей с детьми – это единственный выход не деградировать на имеющиеся доходы окончательно.

Фотомузей

Именно так с некоторых пор кличет историческое и краеведческое сообщество заведение, возглавляемое фотографом Богдановским. С каждым сезоном челябинский краеведческий все больше превращается в частную лавочку названного лица, где основная масса мероприятий – вернисажи работ Богдановского и его друзей – коллег.

Историческое сообщество, давно недовольное происходящим в сих бюджетных стенах, намерено радикально изменить ситуацию.

Сплетники уверяют, что переговоры по поводу назначения новым руководителем музея уважаемого в своей среде «академика» с губернатором проведет президент ЮУрГУ Герман Вяткин – профессор-металлург, с недавних пор увлекшийся историей родного края, а потому решивший организовать и воплотить несколько «локально исторических» проектов. По наветам, Вяткин предложит губернатору не одну, а сразу несколько кандидатур, одна из которых – профессор Игорь Нарский – давний протеже Германа Платоновича.

«За что?»

Без пафоса толстовской интонации недоумевают южноуральцы, наблюдающие за мрачнеющим и сужающимся правовым горизонтом экс-губернатора Юревича.

По слухам, столь жесткое и перманентно озвучиваемое преследование Юревича – не только закономерный результат его бизнес-политической карьеры, когда он достал всех: и коллег-коммерсантов, и чекистов, и население (своими скверно воплощаемыми авантюрами). Главное, текут инсайдеры, – денег в стране мало. А бизнес Юревича привлекателен не только своей хлебной составляющей (всегда хорошо окупаемой в большой и бедной стране), но и кучей объектов недвижимости, что Юревич сдавал в аренду.

Говорят, именно из-за этого актива пострадал в свое время Валерий Панов – любитель скупать в Челябинске и прочих городах недвижимость по дешевке да по договоренности с мэрами-лихоимцами, а потом – сдавать по «рыночной» цене более мелким коллегам- бизнесменам.

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