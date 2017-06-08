Бизнес Урала уходит в онлайн-расчеты

Торговые компании региона стали в 2 раза активнее переводить свои кассы на онлайн-режим.

За последнюю неделю специалисты «МегаФона» зафиксировали рекордный рост подключений интернета для контрольно-кассовой техники.

Напомним, с 1 июля 2017 года розничные компании, которые используют кассы (за исключением тех, что работают в труднодоступной местности) должны передавать в налоговую данные о совершаемых операциях онлайн через аккредитованных операторов фискальных данных.

По информации ФНС, в Челябинской области по новому порядку зарегистрировано уже более 9 тысяч касс, что составляет 40% от общего числа в регионе. Область входит в число лидирующих регионов по темпам постановки касс на учет. В общероссийских масштабах на новый механизм также переведены треть всех кассовых аппаратов страны.

«Чтобы обеспечить работу онлайн-касс, каждая точка продаж должна быть оснащена надежным интернетом. Благодаря широкому покрытию сети и качеству связи «МегаФона» передать шифрованную информацию с касс возможно практически в любой точке России. Для удобства наших клиентов мы разработали комплексное решение, позволяющее онлайн отправлять данные о расчетах с покупателями. Нужно лишь зайти на наш сайт и оставить заявку на подключение», – рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Решение «МегаФона» позволяет в режиме реального времени отправлять в ФНС электронные чеки с касс и терминалов оплат. В личном кабинете услуги можно просматривать данные о всех операциях, дистанционно отслеживать сведения о выручке. Базовая стоимость сервиса составляет 3 тысячи рублей за 13 месяцев, в зависимости от количества подключенных касс и дополнительных услуг.

Специальный тариф для касс – «Мобильный интернет для контрольно-кассовой техники» включает неограниченный объем передачи электронных чеков. Ежемесячная абонентская плата для предприятий Урала составляет всего 100 рублей. Ознакомиться с услугой и ценами, отправить заявку на подключение можно на сайте компании «МегаФон».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.06.17

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