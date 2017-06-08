В Чебаркуле грузовик перевернулся на «зебре»

В Чебаркуле неуправляемый грузовик на скорости вылетел с дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла накануне около 21:00 на улице Советской. Водитель автомобиля МАЗ двигался следом за «Газелью» в сторону деревни Малково. В какой-то момент ехавший впереди мужчина начал поворачивать, естественно, притормаживая.

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Чтобы не врезаться в «Газель», водитель большегруза резко нажал на тормоз и вырулил вправо. Машина потеряла управление, снесла дорожный знак «пешеходный переход» и опрокинулась, сообщает газета «Южноуралец». По счастливой случайности, никто не пострадал. По данным очевидцев, тормозной путь грузовика составил порядка 40 метров.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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