Weekend в Челябинске: анонс событий на 10-12 июня

10.06.2017, суббота

11:00 Челябинск – Городская зарядка в рамках проекта «Зарядка со звездой». Зарядку проводит многократная победительница международных соревнований, 2-х кратная рекордсменка мира и Европы, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Евгения Зинурова (центральная сцена Сада Победы, ул. Героев Танкограда, 79)

12.06.2017, понедельник

11:30 Челябинск – Шествие «Парад дружбы народов» (сбор у Молодежного театра)

12:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Дню России, «Челябинск многонациональный», создание «Сада ШОС и БРИКС» (пл. Ярославского, 1, сцена у Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки)

12:00 Кыштым – Открытие XXII областного фестиваля «Русский хоровод» (Кыштымский городской округ, поляна у подножия горы Сугомак. Будет организовано движение автотранспорта из центра Кыштыма)

12:00 Челябинск – Иностранные студенты ЮУрГУ сдадут нормативы ГТО (стадион им. Колющенко, ул. Доватора, 15)

13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручит паспорта юным гражданам Российской Федерации (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

13:00 Челябинск – Праздничная программа «День матрешки», посвященная Дню России (Зоопарк, ул. Труда, 191)

13:00 Челябинск – Праздничные концерты (ЦПКиО имени Гагарина, горсад имени Пушкина, парк имени Тищенко, Сад Победы)

15:00 Челябинск – На сцене у театра оперы и балета начнется «Фестиваль национальных культур «Урал – Восток: многоцветье культур» (пл. Ярославского, 1)

Челябинск. Другие новости 09.06.17

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