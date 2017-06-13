Торговый дом ММК удвоил продажи металлопродукции в Казахстане

С начала 2017 года ООО «Торговый дом ММК» реализовало на рынке Казахстана более 75 тысяч тонн проката, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе ММК, в мае 2017 года местные подразделения ТД ММК отгрузили в Казахстан максимальный объем за всю историю работы компании: более 20 тысяч тонн металлопродукции. Это центральноазиатское государство является крупнейшим рынком сбыта металлопродукции в СНГ. У Торгового дома ММК здесь сформирована развитая филиальная сеть, состоящая из четырех площадок: в Астане, Алматы, Павлодаре и Караганде; из них последние две были открыты в 2016 году.

При этом в структуре продаж снизилась доля рядового проката строительного назначения (сортового и фасонного) – в первую очередь, за счет роста продаж более маржинальной продукции с высокой добавленной стоимостью: проката с оцинкованным и полимерным покрытиями.

В 2017 году ТОО «Торговый дом ММК-Казахстан» (подразделение ТД ММК в республике) отгрузило казахстанским промышленным предприятиям первые партии высокопрочного проката марки MAGSTRONG. Под этой маркой Магнитогорский металлургический комбинат производит высокопрочные и износостойкие стали, механические свойства которых обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий. В ходе использования казахстанскими потребителями прокат MAGSTRONG показал высокие прочностные и эксплуатационные характеристики. В будущем продажи стали MAGSTRONG будут увеличиваться за счет расширения географии поставок.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 13.06.17

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