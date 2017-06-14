Самые крутые слухи недели: от винта!

Куклы Карабаса

Говорят, Станислав Мошаров, встревоженный гонениями на своего бывшего покровителя Юревича, решил простраивать карьеру вне Челябинской области. Локомотивом продвижения «Стасика из горсвета» задуман хоккей. Исходя из нынешнего увлечения президента этой северной игрой, Мошаров полагает, что его желание спонсировать любой хоккейный клуб – от родного « Трактора» и до того, на который покажет главный госпалец, а также сын – восходящая звезда отечественного хоккея – продвинут его минимум до губернаторской ступеньки. И знающие люди говорят, что такое вполне может произойти. Ибо Стасик не пропускает ни одной игры «ночной лиги» (причем мотается на эти престарелые игры не только в Сочи), и уже завязал несколько полезных знакомств с непоследними лицами в государстве.

В опале стал человеком?

Занятными сплетнями обрастает эмигрантское будущее Михаила Юревича. Якобы «оттуда» патриот Юревич начнет спонсировать экологические движения в РФ и в родной области в том числе. Занятно, что первыми «утку» «подстрелили» РМКовские пиарщики. Одним из креативов этих мозголомов стал следующий план: «как только СТОП ГОК получит деньги от английского спонсора, мы легко сможем прихлопнуть эту структуру – как агента ненужного влияния». Занятно, но пока алтушкинцы потирают руки в ожидании скорой победы, Юревич прикидывает «диверсии» исключительно на другом фронте. Опальный политик и олигарх мечтает о реванше над Аристовым и поддерживающими его местными чекистами. Именно их МЮ считает первопричиной своих нынешних злоключений.

Не лучше ли податься в хунвейбины?

Говорят, москвичка Ямпольская не забывает таки рождать оригинальные идеи относительно культурного возрождения пославшей ее в Государственную Думу Челябы. По ее мнению, раз город становится причастным к известным саммитам, неплохо было бы в местной драме поставить несколько пьес современных китайских драматургов. Сама же она, якобы, и меценатов подтащит, и режиссера столичного найдет. Якобы сейчас идут переговоры.

Патамупатамуштамыпилоты

А вот, болтают, олигарх Аристов на фоне оживления в преддверии изменений к тем же саммитам, пытается через своего давнего знакомого Христенко проникнуть в аэропортный бизнес. Что интересно – не только Челябинска, но и Екатеринбурга и дальше – на восток. Говорят, некие консультанты подсказали олигарху, куда в ближайшей перспективе выгодно вкладывать деньги – в авиационный транспорт. Вот он и взбодрился.

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Челябинск. Другие новости 14.06.17

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