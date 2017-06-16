В Челябинске заметили мужчину, похожего на педофила

Жители Тополиной аллеи Челябинска предупреждают друг друга: во дворах замечен странный мужчина, поведение которого очень похоже на действия педофила.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очевидцы в соцсетях утверждают, что мужчина, не обращая никакого внимания на взрослых прохожих, подходил к девочкам школьного возраста и предлагал им проследовать за ним. Мужчина говорил детям, что их зовет мама или что он даст им за это шоколадку. По словам очевидцев, мужчина делал вид, будто бы он действительно знаком с детьми, дабы не вызывать у взрослых людей подозрений.

На вид мужчине 50 лет, высокого роста, кисти рук покрыты длинными черными волосами, был одет в белую футболку4 с серо-синей спортивной мастеркой, темные штаны и обувь наподобие берцов. Кроме того, с мужчиной гуляет длинношерстная рыжая болонка.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 16.06.17

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