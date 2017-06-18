Личные интересы. Гороскоп РИА «Новый День» на 19 – 30 июня 2017

В третьей декаде июня Солнце и Меркурий сначала будут находиться в знаке Близнецов, а 21 июня оба перейдут к Раку. Венера в течение всего периода будет у Тельца, а Марс – у Рака. Солнце и Меркурий в первые дни периода будут способствовать интеллектуальной деятельности и деловому общению, планированию, обсуждению и заключению договоров, деловым и ознакомительным поездкам, посредничеству.

Перейдя к Раку, Солнце начнёт ориентировать людей на их собственные интересы и проблемы. В этот период обостряется интерес к домашним делам, а также к развитию и совершенствованию своего внутреннего мира. Период подходит для обновления и расширения багажа знаний, приобретения новых навыков, а также к обустройству дома, решению семейных вопросов.

При Меркурии в Раке люди очень чувствительны, поэтому особенно скрытны, так как не хотят, чтобы посторонние понимали их мотивы. По этой причине они относятся к другим настороженно, с подозрением, а из-за своей чувствительности склонны воспринимать чужие слова и действия как агрессию. Особую ценность для людей в этот момент представляют партнёры, которым они полностью доверяют, с остальными в работе возникают определённые сложности.

Венера в эту декаду останется неторопливой, мягкой, склонной больше оценивать и любоваться, чем присваивать. Отношения в этот период спокойные, мягко-чувственные, большое значение придаётся конкретике – как в словах, так и в действиях. В телесном контакте ценится мягкость, уютность, нежность. Марс в Раке, вместе с Солнцем, настраивает людей на занятия собственными проблемами. В работе это состояние проявляется положительно, когда люди воспринимают порученное дело как своё (или занимаются своим бизнесом), и отрицательно, когда между человеком и его деятельностью нет такой связи. В этом случае люди предпочитают решать свои проблемы.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на третью декаду июня сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Ураном, Нептуном и Сатурном, а также Меркурия с Солнцем и Венерой. Негативное воздействие окажут напряжённые аспекты Юпитера с Солнцем и Нептуном, Урана с Луной, Марса с Венерой, Ураном и Нептуном. В основной работе неблагополучными, по гороскопу, будут первые дни периода, 19 – 20, возможно, 21 и ещё 26 июня. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 21 – 23 июня. Взаимодействие с далёкими партнёрами будет успешным только в первой половине декады, до 24 июня, а затем до конца месяца прогноз отрицательный. Финансовая деятельность характеризуется как в основном неудачная. Благоприятны только первые и последние дни периода, 19 – 20 и 29 – 30 июня. На весь период не рекомендуются одиночная работа и инициатива. Неблагоприятный момент для расширения сферы деловых интересов, а также для рискованных операций. В то же время, аспект Меркурия с Ураном активизирует умственные способности Овнов и будет стимулировать их общительность, что проявится в виде новых идей, контактов, перспектив. Хороший период для переговоров и посредничества. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное в течение всего периода.

У Овнов-женщин в первой половине декады астрологическая ситуация располагает к одиночной деятельности и проявлению инициативы, а с 25 июня предпочтительна коллективная деятельность на втором плане. В первой половине периода рекомендуется заниматься финансовой деятельностью и сотрудничать с далёкими деловыми партнёрами, а во второй обстановка станет более благоприятной для выполнения основных профессиональных обязанностей и взаимодействия с местными партнёрами. Напряжённый аспект Плутона с Солнцем указывает на несоответствие между внешними обстоятельствами и собственным состоянием Овнов – профессиональным, психологическим или другим. Поэтому в работе следует действовать осторожно, постоянно учитывая возможность вмешательства неблагоприятных факторов. Во второй половине декады у Овнов могут возникнуть, по всей видимости, перспективные идеи, однако не рекомендуется принимать их всерьёз и браться за самостоятельное их осуществление. Инициативу лучше оставить за руководством или коллективом. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими в основном отрицательный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений характеризуются негативно. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 20 – 21 и, частично, 30 июня.

Телец

У Тельцов-мужчин в третьей декаде июня астрологическая ситуация в профессиональном плане остаётся неблагоприятной. Тельцы будут находиться под влиянием главным образом напряжённых аспектов Меркурия с Марсом и Плутоном, Солнца с Марсом, Венеры с Нептуном и Плутоном. Гармоничные аспекты Венеры с Солнцем, Юпитером, Ураном и Нептуном будут действовать на втором плане, оказывая некоторую поддержку в отношениях с окружающими и, возможно, при разработке планов, но не в активной деятельности. Кратковременный благоприятный момент для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами возникнет в выходные 24 – 25 июня. В это время возможна разовая успешная операция либо другое позитивное событие, но без продолжения – поэтому не рекомендуется воодушевляться. Не следует давать твёрдое обещание или подписывать договор. Желательно серьёзные шаги отложить до лучших времён. Неподходящее время для контактов с руководством, официальными инстанциями, юридическими организациями, а также для продвижения в карьере. Возможна угроза извне или в целом неблагоприятная обстановка – нежелательное развитие событий, стечение различных негативное факторов, поэтому не рекомендуется риск. Следует контролировать своё эмоциональное состояние. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение неустойчивое.

У Тельцов-женщин астрологический фон остаётся негативным. Гармоничные аспекты в этот период будут слабыми и краткодействующими, в профессиональном плане почти не проявятся, поэтому рассчитывать на них не приходится. Прогнозы по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов на всю декаду негативные. Отрицательно характеризуется и одиночная, и коллективная деятельность. Также гороскоп даёт негативный прогноз по продвижению в карьере. Общая ситуация, а также влияние Венеры в аспекте с Ураном будут подталкивать Тельцов к активности вне профессиональной сферы. Рекомендуется сохранять благоразумие. Период подходит для свободного самовыражения, поиска, экспериментов, но при этом не должно возникать никаких обязательств. Следует остерегаться конфликтов. В деловой сфере не рекомендуется полагаться на надежды или обещания: по гороскопу, никаких положительных событий в этот период не произойдёт, поэтому ценность могут иметь только реальные результаты. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в целом положительный, хотя негативно оцениваются 19 и 27 – 28 июня. Материальное положение неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на третью декаду июня сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Сатурном, Юпитера с Марсом, Венеры с Ураном и Нептуном. Негативное воздействие окажут напряжённые аспекты Венеры с Марсом и Плутоном, Юпитера с Солнцем, Меркурием и Венерой. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. Положительно характеризуется основная работа. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов не подходят первые дни периода, 19 – 21 июня. В этот момент на Близнецов будет влиять напряжённый аспект Венеры с Марсом, неблагоприятный для контактов с коллегами и партнёрами, поэтому следует воздержаться от обсуждения серьёзных вопросов и принятия важных решений. Для работы с далёкими деловыми партнёрами подходит только вторая половина декады, с 26 июня. Под влиянием Нептуна и Урана Близнецы могут значительно продвинуться в работе, успешно начать новый проект, заключить важный договор. Положительно оценивается командировка, дальняя поездка. Гороскоп даёт благоприятный прогноз на весь период для коллективной деятельности, а для проявления инициативы подходит только вторая половина декады, особенно, 26 – 27 июня. Возможно некоторое продвижение в карьере. Рекомендуется развивать местные деловые связи. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, кроме 20 – 21 и 30 июня (под воздействием Венеры, неформальные отношения могут привести к потерям).

У Близнецов-женщин прогноз в профессиональном плане тоже преимущественно благоприятный. Гороскоп положительно оценивает выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными деловыми партнёрами – хотя в работе с партнёрами 20 – 21 июня лучше не принимать важных решений. В этот момент Близнецы могут установить ценные деловые контакты, но переоценят свои возможности, и это приведёт к осложнениям. Для решения финансовых вопросов не подходят пятница и выходные, 23 – 25 июня (здесь в гороскопе наблюдается скопление напряжённых аспектов). Для работы с далёкими деловыми партнёрами подходит только вторая половина декады, с 26 июня. На это время гороскоп даёт положительный прогноз для командировки, дальней поездки. В целом, вся декада подходит для расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов, получения важной информации, а также для активной интеллектуальной деятельности и творчества. Возможно появление новых перспектив. Благоприятный период для различного рода официальных мероприятий, оформления документов, подготовки договоров – для всего, что требует формализации действий. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются положительно, кроме промежутка 23 – 25 июня. Прогноз по материальному положению тоже благоприятный, за исключением промежутка 20 – 21 июня.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на третью декаду июня сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Ураном и Нептуном, Марса с Луной, Плутона с Меркурием и Марсом. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Луной, Марсом, Юпитером, Плутоном, Марса с Ураном и Нептуном, а также Меркурия с Ураном и Нептуном. Для выполнения основной работы гороскоп даёт благоприятный прогноз на период с19 по 26 июня, и неблагоприятный с 27 июня и до конца месяца. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается положительно, за исключением промежутка 20 – 21 июня. В эти дни в гороскопе наблюдается скопление напряжённых аспектов Венеры, из-за чего не рекомендуется проводить серьёзные переговоры и принимать ответственные решения. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность будут идти с переменным успехом, при этом для работы с партнёрами не подходят промежутки 23 – 24 и 27 – 30 июня, а решать финансовые вопросы не рекомендуется 22 – 24 и 27 июня. На период 19 – 26 июня гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной работе. В конце месяца Ракам лучше отойти на второй план, и не проявлять инициативу. Период не подходит для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими до пятницы в первой половине периода, до 24 июня в основном напряжённые, а далее благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни благоприятные, кроме промежутка 21 – 24 июня. Материальное положение оценивается как благополучное, за исключением 20 – 21 июня.

У Раков-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности: на всю декаду он благоприятен. В основной работе в большей части периода ожидаются проблемы: для успешной работы подходит только промежуток 20 – 21 июня. Эти же дни характеризуются как благоприятные для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами – а на остальные дни прогноз для этой деятельности негативный. Соответственно, в указанный момент возможна разовая успешная сделка или какое-либо другое позитивное событие. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами точно такой же. На этот промежуток (20 – 21 июня) приходится влияние гармоничного аспекта Солнца с Венерой, что указывает на возможность продуктивных контактов с руководством, официальными инстанциями или влиятельными людьми. Благоприятный момент для получения помощи, поддержки, но, в целом, период не подходит для продвижения в карьере. Кроме того, в коллективной деятельности ожидаются значительные трудности. В течение всей декады не рекомендуется брать на себя ответственность, проявлять инициативу, демонстрировать лидерские качества. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на третью декаду июня сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Марсом, Солнца с Меркурием и Венерой, Сатурна с Юпитером. Негативно повлияют на Львов напряжённые аспекты Марса с Ураном и Нептуном, Юпитера с Нептуном, Венеры с Солнцем и Луной. В промежуток 25 – 28 июня не рекомендуется вся профессиональная деятельность, за исключением финансовой. Также в это дни не следует проявлять инициативу и принимать на себя ответственность. В это дни на Львов будет воздействовать скопление напряжённых аспектов, из-за чего в работе ожидаются различные неприятности: конфликты с коллегами и партнёрами, ложные идеи и решения, возможно, превышение полномочий. На остальные дни прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности благоприятный. Также на всю декаду, кроме указанного промежутка, рекомендуется одиночная, самостоятельная деятельность. Коллективная работа до 27 июня оценивается отрицательно. Период не подходит для продвижения в карьере. В целом, для достижения успеха в этот период от Львов потребуется сосредоточенность и внимательное отношение в формальностям. Ситуация в доме, отношения с близкими до 27 июня характеризуются как напряжённые а далее как благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутка 25 – 28 июня. Материальное положение благополучное, кроме 23 – 24 июня.

У Львов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами успешными будут только первые дни декады, 19 – 21 июня, на остальные дни до конца месяца прогноз негативный. Для решения финансовых вопросов не подходят 21 и 23 – 24 июня (на остальное время прогноз положительный). Самостоятельная и одиночная деятельность будут успешными в тот же промежуток 19 – 21 июня, а коллективная работа – в конце месяца, с 27 июня. Период не подходит для продвижения в карьере. Неудачный момент для расширения сферы деловых интересов, установления новых связей, продвижения новых идей, планов. Не рекомендуются командировки, дальние поездки. Возможно, под влиянием Марса с Нептуном, Львы предпримут агрессивную попытку осуществления какой-либо идеи, которая закончится неудачей. Также возможны какие-то необычные (и неприятные – явно или по последствиям) события, провоцирующие Львов на бурную реакцию и ответные меры. В такой ситуации будет лучше сдержаться и предоставить событиям развиваться самостоятельно, либо обратиться за помощью к коллегам. Инициатива нежелательна. Ситуация в доме, отношения с близкими до 27 июня напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение благополучное, но 21 и 23 – 24 июня возможны потери или незапланированные расходы (неподходящее время для решения имущественных и хозяйственных вопросов).

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на третью декаду июня сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Меркурием и Венерой, Урана с Юпитером, Солнца с Марсом и Юпитером, Венеры с Нептуном. Негативное воздействие на Дев окажут напряжённые аспекты Юпитера с Нептуном, Марса с Солнцем, Ураном и Нептуном, а также Венеры с Меркурием. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности подходят только промежутки 19 – 21 и 29 – 30 июня. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется негативно, и не рекомендуется (разовая успешная сделка возможна 29 июня). Самостоятельная, одиночная деятельность будет успешной только в промежутки 19 – 21 и 29 – 30 июня (что совпадает с финансовым прогнозом). Коллективная работа до 29 июня оценивается негативно. Неподходящий период для продвижения в карьере. На весь период гармоничные аспекты Меркурия и Венеры создадут благоприятные условия для сосредоточенной интеллектуальной деятельности и успешного делового общения – от Дев потребуется не забывать про формальности и обращать особое внимание на производственную дисциплину. Подходящий период для тщательного планирования, разработки, подготовки сложных деловых документов, а также заключения договоров. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение на весь период благополучное, за исключением 21 июня (нерациональные расходы под влиянием Марса – поспешность или эмоции).

У Дев-женщин последняя декада будет по результатам неустойчивая: удачные и неудачные периоды будут всё время сменять друг друга. В основной работе главные трудности ожидаются в начале периода, 19 – 21 июня. В эти дни не рекомендуется заниматься обновлением производства или резко менять направление деятельности. Нежелательны административные решения. Возможно неблагоприятное течение событий. 26 и 30 июня тоже могут возникнуть сложности из-за резких изменений в работе (либо внешнего влияния, подталкивающего к таким изменениям). Рекомендуется принять дополнительные меры для сохранения устойчивости. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые проблемы возможны 21 и 23 – 24 июня. В эти дни Девам следует проявить эмоциональную сдержанность, и, кроме того, нежелательно вести серьёзные переговоры, принимать ответственное решение. Взаимодействие с далёкими партнёрами, по гороскопу, будет неудачным: удобный момент для работы возникнет только 19 – 20 июня, но, скорей всего, никаких значимых результатов в этот промежуток Девы не получат. Финансовая деятельность, по гороскопу, будет относительно успешной, но промежуток 23 – 24 июня для этой работы не подходит (не следует тратить средства под залог успеха в будущем). Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, кроме промежутка 19 – 21 июня. Материальное положение неустойчивое.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на третью декаду июня сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Луной, Нептуна с Венерой и Ураном, Солнца с Меркурием и Марса с Венерой. Негативно повлияют на Весы напряжённые аспекты Урана с Меркурием, Юпитера с Солнцем, Марсом и Ураном, Венеры с Плутоном и Марса с Нептуном. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей, хотя на промежуток 20 – 21 июня прогноз негативный. В эти дни не следует вести переговоры и заключать контракты, рекомендуется отложить принятие важных решений. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит период до 27 июня, а начиная с этой даты и до конца месяца прогноз отрицательный. Финансовая деятельность характеризуется как неудачная. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами период почти полностью не подходит: благоприятным будет только промежуток 19 – 20 июня. Также это неподходящее время для обращения в официальные инстанции и юридические организации. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности. Коллективная работа оценивается положительно, но в промежуток 25 – 27 июня Весам следует воздерживаться от инициативы и принятия ответственных решений. Неблагоприятный период для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими до 27 июня благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, за исключение промежутка 23 – 26 июня. Материальное положение в начале и конце периода неудовлетворительное (19 – 20 и 28 – 30 июня), а в середине благополучное.

Весам-женщинам рекомендуется сосредоточиться на сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. За исключением 20 -21 июня, прогноз по этой деятельности положительный. В указанный момент не следует принимать важное решение, отправляться на деловую встречу, расходовать средства или искать финансовой поддержки. В основной работе, по гороскопу ожидается много трудностей. В этот период нежелательно производить какие-либо важные изменения, следует озаботиться укреплением своих позиций. К тому же, это неподходящее время для продвижения в карьере. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами гороскоп тоже прогнозирует много трудностей. Для успешной работы подходит только промежуток 21 – 23 июня. Финансовая деятельность характеризуется полностью отрицательно. Первая половина декады, до 25 июня, благоприятна для одиночной деятельности, проявления самостоятельности и инициативы. Гармоничный аспект Сатурна с Солнцем создаст благоприятные внешние условия для этого, а также обеспечит хорошие отношения с руководством. В остальные дни рекомендуется избегать ответственности, действовать на втором плане. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 20 – 21 июня. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением конца месяца (с 28 числа). Материальное положение напряжённое в промежутки 20 – 21 и 28 – 30 июня, а в остальные дни благополучное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на третью декаду июня сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием, Венерой, Сатурном и Плутоном, а также Венеры с Нептуном и Ураном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Солнцем Луной, Марсом и Юпитером. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе затруднения могут возникнуть 22 и 30 июня. В эти дни не следует предпринимать попытки расширить деловую сферу, вести переговоры с партнёрами. При работе с далёкими деловыми партнёрами трудности ожидаются в промежутки 23 – 24 и 28 – 29 июня. Здесь рекомендации те же, что и для основной работы. Финансовой деятельностью в этот период лучше не заниматься: рекомендуется финансовые вопросы передоверить коллегам или перенести на более позднее время. Гороскоп положительно оценивает одиночную, самостоятельную активность Скорпионов, за исключением промежутка 28 – 29 июня. Коллективная деятельность до 26 числа оценивается как неудачная, а с этой даты – как успешная. Гармоничный аспект Плутона с Солнцем создаст благоприятные условия для укрепления и развития профессиональной сферы, но в карьерном плане подходящее время наступит только с 26 июня. Возможна удача, быстрый кратковременный успех. Ситуация в доме, отношения с близкими до 24 июня неустойчивые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству неблагоприятный на промежуток 20 – 23 июня и положительный на остальное время. Материальное положение 19 – 21 июня напряжённое, а затем благополучное.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами некоторые трудности возможны 30 июня. В этот день не следует отправляться в командировку или принимать ответственные решения. Кроме того, в этот день возникнет опасность переоценки своих возможностей, поэтому нежелательно давать какие-либо обещания, если нет полной уверенности в их выполнимости. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходит начало периода, 19 – 21 июня, и конец, 30 июня. На остальное время прогноз положительный. Прогноз по основной деятельности точно такой же. Гороскоп положительно оценивает коллективную работу в течение всего периода, а для одиночной деятельности подходит промежуток 22 – 29 июня. Благоприятное время для продвижения в карьере, укрепления профессиональных позиций. Подходящий период для командировок, дальних поездок, расширения сферы деловых интересов. Рекомендуется обращать больше внимания соблюдению формальностей: некоторые важные решения и действия обязательно должны иметь документальное подтверждение. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 19 – 21 июня. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неустойчивое: начало периода (19 – 21 июня) и конец (30 июня) оцениваются как неудовлетворительные.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на третью декаду июня сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Нептуном и Сатурном, Луны с Меркурием и Солнцем, Меркурия с Плутоном. Негативно повлияют на Стрельцов напряжённые аспекты Юпитера с Венерой и Нептуном, Марса с Нептуном, Венеры с Плутоном и Солнца с Ураном. В основной работе ожидаются трудности, благоприятными будут только начала и конец периода. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами проблемы возникнут в промежутки 23 – 25 и 28 – 29 июня. Финансами не рекомендуется заниматься в пятницу, 23 июня, и в выходные. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный на весь период. Неподходящий период для обращения в официальные инстанции, юридические организации. Гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе, при этом в промежуток 23 – 25 июня Стрельцам следует избегать ответственности, не предлагать своих вариантов решения проблем или не настаивать на них. Желательно в эти дни вообще не вести переговоры с партнёрами и не обсуждать с коллегами положение дел. Неподходящий момент для изменения ситуации. В целом, период не подходит для начала длительного проекта. Следует сосредоточиться не на развитии, а на укреплении своих позиций. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение оценивается как неустойчивое.

У Стрельцов-женщин гороскоп даёт в целом положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности, но в промежуток 24 – 26 июня возможны проблемы. В этот момент в астрологическом фоне образуется скопление напряжённых аспектов, которые указывают на неудачу в отношениях с партнёрами, а также на безуспешность попытки преодолеть проблему силой или напором. Кроме того, в этот момент опасно принимать на себя финансовые обязательства: возможен обман. В основной работе ситуация будет неустойчивой: в начале, середине и конце периода Стрельцы столкнутся с трудностями (правда, кратковременными). По всей видимости, это связано с отношениями с коллегами, поэтому в эту декаду не рекомендуется принимать серьёзных административных, организационных решений. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами период не подходит. Также не рекомендуется обращаться в официальные инстанции и юридические организации. Во всей работе следует отдать предпочтение коллективной деятельности, особенно, в промежуток 22 – 27 июня не рекомендуется проявлять инициативу и принимать на себя ответственность. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как в основном напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно, кроме промежутка 24 – 26 июня. Материальное положение неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на третью декаду июня сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Луной, Венеры с Солнцем и Нептуном, Меркурия с Плутоном. Негативно повлияют на Козерогов напряжённые аспекты Марса с Ураном и Нептуном, Юпитера с Нептуном, Венеры с Плутоном и Солнца с Меркурием и Марсом. Период для работы большей частью не подходит. В основной деятельности успешным будет только промежуток 26 – 27 июня. Для решения финансовых вопросов и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами гороскоп даёт положительный прогноз только на начало периода, 19 – 21 июня. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается полностью негативно. Не рекомендуется в этот период обращаться в официальные инстанции и юридические организации. Для одиночной работы положительно оценивается начало периода, 19 – 21 июня, а для коллективной деятельности – только конец месяца, 29 – 30 июня. Не рекомендуется пытаться преодолеть препятствия силой или напором: напряжённый аспект Марса с Ураном указывает, что изменения только ухудшат положение. Период не подходит для начала нового проекта, особенно, долговременного. Он благоприятен в основном для домашних дел, решения имущественных, хозяйственных проблем. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный, за исключением промежутка 21 – 24 июня. Материальное положение неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин положительно оцениваются финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, хотя на первые дни, 19 – 20 июня, прогноз отрицательный. В этот момент не следует начинать новую работу, а также давать какие-либо обещания, все важные вопросы лучше перенести на следующие дни. Для основной работы подходит весь период, кроме выходных, 24 – 25 июня. В это время тоже не рекомендуется вести переговоры и заключать сделки. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами период полностью не подходит. Напряжённый аспект Урана с Сатурном создаст непреодолимые внешние препятствия. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной деятельности, но 30 июня желательно воздержаться от инициативы. Прогноз по коллективной работе тоже благоприятный, за исключением первых дней, 19 – 20 июня: Козероги могут оказаться несдержанными в проявлении своих симпатий и антипатий. Весь период не подходит для продвижения в карьере. Благоприятное время для увеличения количества деловых связей, для командировок, дальних поездок. Возможна финансовая или иная поддержка от деловых партнёров или влиятельных лиц. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, за исключением выходных и 30 июня. Материальное положение благополучное, кроме, опять же, выходных и 30 июня.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на третью декаду июня по-прежнему сформируется преимущественно из напряжённых аспектов: Юпитера с Меркурием и Нептуном, Марса с Солнцем, Меркурием и Нептуном, Солнца с Ураном. Гармоничные аспекты Нептуна с Меркурием и Урана с Луной проявятся слабо, и окажут влияние в основном на личные дела. Для основной профессиональной деятельности и сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только 19 – 20 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов полностью отрицательный. Негативно характеризуется и коллективная работа, и одиночная (за исключением 19 июня). Период не подходит для ведения переговоров и заключения соглашений, контрактов. Не рекомендуется обращаться в официальные инстанции и юридические организации. Негативное влияние Нептуна и Меркурия ослабит интеллектуальные и творческие способности Водолеев, исказит представление о реальности и будет направлять их по ложному пути. Поэтому не рекомендуется приниматься за ответственную работу, проявлять инициативу, руководить коллективом. Лучше переждать неблагоприятный период. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые, кроме 19 – 20 июня. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений до 25 июня характеризуются негативно, а затем прогноз становится положительным. Материальное положение благополучное, кроме 21 июня, когда возможно импульсивное принятие решения.

У Водолеев-женщин гороскоп не вполне благоприятен для работы. Важные вопросы при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и выполнении основных профессиональных обязанностей лучше перенести на вторую половину декады (с 25 числа прогноз становится положительным). Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходят только 19 и 20 июня, соответственно, не рекомендуется планировать длительную сделку. Для решения финансовых вопросов благоприятным будет только промежуток 28 – 29 июня, в остальное время эту работу лучше передоверить коллегам. Одиночная деятельность, по гороскопу, окажется неудачной (за исключением 29 – 30 июня). Предпочтительно работать в коллективе, не проявляя инициативы. Период подходит для продвижения в карьере, но только не в конце месяца (на 29 – 30 июня прогноз резко отрицательный). При этом не следует продвигать новых идей (если появятся), лучше ограничиться выполнением текущей работы, решением уже существующих проблем. В выходные возможно получение неприятной информации либо попытка обмана со стороны партнёров или окружающих. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но 19 и 23 июня возможны небольшие затруднения. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются как благоприятные. Материальное положение до 26 июня оценивается негативно, а далее характеризуется как благополучное.

Рыбы

У Рыб-мужчин, по гороскопу, третья декада будет неспокойная. Главную роль будут играть напряжённые аспекты ближних планет, а гармоничные аспекты Солнца с Венерой и Юпитером и Марса с Солнцем и Плутоном будут располагаться между ними, образуя островки благополучия. Для выполнения основных профессиональных обязанностей в первой половине декады ситуация будет преимущественно напряжённой, а во второй – преимущественно благоприятной. Взаимодействие с местными и далёкими деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом. Не рекомендуется начинать какую-либо особенно важную деятельность. Для решения финансовых вопросов подходят промежутки 20, 22 – 23, 26 – 27 июня. И здесь тоже не рекомендуется осуществлять крупные операции. Период неблагоприятен и для коллективной, и для одиночной работы. Положительно оценивается только вторая половина декады – но тут следует рассчитывать не на собственные усилия, а на благоприятное стечение обстоятельств. Аспект Урана и Венеры будет провоцировать Рыб к принятию авантюрных решений – рекомендуется не поддаваться его влиянию, хотя, с другой стороны, он может помочь при участии в массовых общественных мероприятиях. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – на весь период, за исключением 21 июня, он благоприятен, к тому же, к концу месяца он улучшается. В основной работе неблагоприятными будут 21 и 25 – 26 июня, но трудности окажутся незначительными. Важные вопросы лучше перенести на вторую половину декады. Сотрудничать с далёкими деловыми партнёрами не следует в промежуток 21 – 24 июня: в эти дни в астрологическом фоне наблюдается скопление напряжённых аспектов Венеры, Марса и Сатурна, из-за которых возможен крупный конфликт и неудача. Для работы с местными партнёрами не подходит промежуток 20 – 22 июня: в этот момент возможна неудачная сделка или разрушение прежних договорённостей. 30 июня, на всякий случай, тоже лучше воздержаться от контактов. В середине периода, с 21 по 28 июня гороскоп даёт неблагоприятный прогноз по коллективной и одиночной деятельности. Соответственно, Рыбам в это время лучше не проявлять инициативу, держаться на втором плане. Кроме того, период не подходит для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное, за исключением 20 – 21 июня.

Москва, Денис Вербицкий

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