ММК проводит конференцию по экологии

20-21 июня Магнитогорский металлургический комбинат при поддержке администрации Магнитогорска проводит научно-техническую конференцию, посвященную экологической безопасности. Участниками мероприятия станут порядка ста экспертов со всей страны и из-за рубежа.

Как сообщили в пресс-службе ММК, конференция «Проблемы обеспечения экологической безопасности предприятий горно-металлургического комплекса и моногородов», посвященная Году экологии в России, пройдет на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК». В ней примут участие руководители и специалисты металлургических предприятий, научно-исследовательских, проектных и учебных институтов, проектировщики и изготовители оборудования природоохранного назначения из Магнитогорска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми и других городов России, а также стран СНГ и дальнего зарубежья. Всего ожидается около ста участников.

Работа конференции будет проходить на пленарных заседаниях и в секциях в форме обсуждения докладов и сообщений. На конференции предусматривается работа секций, посвященных проблемам снижения промышленных выбросов предприятий и загрязнения атмосферного воздуха; проблемам снижения сбросов промышленных предприятий в водные объекты; проблемам организации работы с отходами промышленных предприятий и рекультивации нарушенных земель, а также вопросам системы экологического менеджмента и организации природоохранной деятельности на предприятиях. Докладчикам будет предоставлена возможность экспонировать продукцию на стендах.

Знакомство участников конференции с природоохранной деятельностью ПАО «ММК» не ограничится докладами представителей Магнитки. В рамках мероприятия запланирована экскурсионная программа, предусматривающая посещение природоохранных объектов Магнитогорского металлургического комбината. В частности, планируется ознакомить гостей с работой лаборатории контроля атмосферного воздуха, посетить природоохранные объекты стана 5000 и листопрокатного цеха №11, кислородно-конвертерного, доменного и электросталеплавильного цехов.

Предполагается и знакомство с сероулавливающей установкой № 2 аглоцеха ММК. Стоимость проекта по ее реконструкции, завершенного в этом году, превысила 3,8 млрд рублей. В ходе реконструкции был построен комплекс современных пылегазоулавливающих установок, обеспечивающих очистку агломерационных газов от диоксида серы с эффективностью более 95%, что соответствует высочайшим стандартам Евросоюза.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 19.06.17

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