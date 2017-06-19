Челябинцев продолжают отключать от воды за долги

Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» продолжает отключать от водоснабжения за задолженности. Более того, за процедуру отключения и последующего подключения с должников потребуют дополнительную плату.

Как сообщили РИА «Новый День в пресс-служба предприятия, в текущем месяце под отключение попали жители Курчатовского района, имевшие задолженность по оплате за воду. Только за минувшую неделю без воды остались владельцы целого ряда частных жилых домов, расположенных по ул. Полярной и ул. Волховской. Продолжаются работы по отключению от водоснабжения жителей многоквартирных домов. К примеру, в этот понедельник предприятие планирует отключить от подачи воды неплательщиков, проживающих на ул. Бейвеля

Кроме процедур по отключению от водоснабжения и водоотведения в частных секторах и многоквартирных домах, предприятие активно ведет претензионно-исковую работу. За прошлый месяц юридический отдел МУП «ПОВВ» подал более восьми сотен исков, а с начала текущего года – более трех тысяч. Общая сумма исковых требований составляет порядка 16 миллионов рублей. Причем, по словам представителей предприятия, это лишь 2% от общей суммы задолженности граждан.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 19.06.17

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