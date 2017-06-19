Два жителя Южноуральска пытались ограбить почту

В Южноуральске два местных жителя окажутся на скамье подсудимых за неудавшуюся попытку ограбить почту.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, мужчины пытались совершить преступление в марте текущего года, напав на пункт почтовой связи «Увельский». Злоумышленники вели наблюдение за отделением почты, чтобы выбрать наиболее удачное для ограбления время. В результате они узнали, что в помещении осталась лишь одна единственная сотрудница – грабители налетели на нее и ударили разрядом электрошокера.

Требуя от жертвы деньги и ключи от входной двери, злоумышленники снова нанесли ей удар шокером. Позднее в отделении почты сработала сигнализация, испугавшись которой, неудачливые налетчики скрылись.

В кассе горе-грабители оставили 86 тысяч рублей. Злоумышленников вскоре задержали. Накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. За покушение на грабеж мужчины могут получить до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 10 000 рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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