Челябинец, напавший с ножом на врачей, легко отделался

Суд Металлургического района Челябинска рассмотрел дело о нападении мужчины на сотрудников бригады скорой медицинской помощи. Ранее дебоширу было предъявлено обвинение по двум статья УК РФ, но впоследствии степень тяжести статей была смягчена.

Как уже сообщал «Новый День», преступление было совершено в феврале текущего года: сотрудники скорой помощи, прибывшие на вызов для оказания помощи «сердечнице», столкнулись с неадекватным поведением пожилого супруга пациентки. Сначала мужчина угрожал медикам расстрелом, а после схватился за нож. Один из медиков, занимающийся единоборствами, сумел разоружить мужчину.

Следователи предъявили пенсионеру обвинение в угрозе убийством и покушении на убийство, в связи с чем требовали для него 7,5 лет лишения свободы. Суд исключил из обвинения угрозу убийством и покушение на убийство и назначил более мягкое наказание в виде одного года ограничения свободы.

Впрочем, районная прокуратура считает это наказание слишком мягким, поэтому в ближайшее время надзорное ведомство обжалует данный приговор.

Челябинск, Олег Кирьянов

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