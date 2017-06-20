На Южном Урале многодетную семью отключили от газа за 7 тысяч долга

Многодетная семья из Южноуральска осталась без газа из-за задолженности в 7 тысяч рублей. Мать пятерых детей намерена жаловаться в прокуратуру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многодетная мать рассказывает, что долго не могла устроиться на работу. Сейчас работа есть, но она все еще не может оплачивать коммунальные счета, поскольку вынуждена платить за ремонт аварийного частного дома и лечение детей. По словам женщины, об отключении газа ее никто не предупреждал, более того, свою задолженность она оценивает ниже официальной цифры – всего в 5 тысяч рублей. Наконец, дом от газа отключили в ее отсутствие, а на счетчике просто сорвали пломбу. В этом женщина винит газовиков и обещает подать жалобу в органы прокуратуры.

В газовой компании «НОВАТЭК» утверждают, что данная семья числится как злостный неплательщик. В прежние годы с ней заключали соглашения о реструктуризации долга, принимая во внимание тот факт, что в семье пятеро детей. В этом году реструктуризацию предлагали снова, а в апреле отправили уведомление об отключении газа, если долг не будет погашен в течение 20 дней. Поскольку реакции не последовало, сегодня в доме установили запорное устройство: самой должницы на месте, действительно не было, но дома оказался сожитель хозяйки – газовики сочли, что этого достаточно. В компании обещают бесплатно снять запорное устройство после оплаты задолженности.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 20.06.17

В Челябинске требуют отправить в отставку и исключить из партии депутата, осужденную за уголовное преступление. / «Что это – глупость или измена?» Новый муниципальный перевозчик Челябинска закрыл десять автобусных маршрутов. / У челябинца изъяли более сотни фальшивых бланков ОСАГО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»