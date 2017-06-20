Челябинец пытался через суд обзавестись часами стоимостью в четверть миллиона

Житель Челябинска обратился в суд с требованием признать его право собственности на дорогой аксессуар, который продавал на одном из сайтов другой мужчина.

Как сообщили РИА «Новый День» в Советском районном суде Челябинска, истец заявил, что в 2008 году купил часы извесиной швейцарской марки за 248 тысяч рублей. В прошлом году он эти часы потерял. А недавно на одной из торговых площадок в Интернете объявление о продаже часов такой же модели: продавец просил за 175 тысяч рублей. Мужчина связался с автором объявления и договорился о встрече.

Во время личной беседы он попросил передать товар на экспертизу специалисты, дабы идентифицировать часы и решить спор по поводу их принадлежности. Продавец отказался, в результате был подан иск в суд. Мужчина требовал вернуть ему часы и заставить продавца компенсировать понесенный ущерб. Однако, по мнению суда, факт права собственности на данный аксессуар истец в суде доказать не смог, поэтому в удовлетворении его требований было отказано.

Решение Советского районного суда еще не вступило в свою законную силу и может быть обжаловано в Челябинском областном суде.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 20.06.17

Прокуратура нашла в аэропорту Челябинска опасные отходы. / На Южном Урале многодетную семью отключили от газа за 7 тысяч долга. / В Челябинске требуют отправить в отставку и исключить из партии депутата, осужденную за уголовное преступление. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»