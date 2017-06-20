Вторник, 20 июня 2017, 16:24 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

В Магнитогорске несовершеннолетний «гаишник» собирает с водителей мзду (ВИДЕО)

В Магнитогорске несовершеннолетний «гаишник» собирает с водителей мзду (ВИДЕО)

Юный житель Магнитогорска требует мзду с водителей, якобы нарушивших правила дорожного движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сети Интернет появился видеоролик под названием «Либо документы, либо деньги».

Видео снял водитель, сидел за рулем автомобиля в одном из дворов Магнитогорска. К мужчине на велосипеде подъехал юный паренек в полицейской фуражке и толстовке цветов хаки, в руках мальчик держал игрушечный жезл. Предприимчивый юноша заявил водителю, что он превысил скорость и должен передать ему либо документы, либо деньги. Причем, сам мужчина в этот момент никуда не ехал – его автомобиль стоял на месте.

Что было дальше

На самом ли деле юнец решил подзаработать или это просто фейк-видео, пока не сообщается.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 20.06.17

Сотрудница почты в Карталах, украшая у клиентов 100 тысяч, избежала тюрьмы. / Челябинец пытался через суд обзавестись часами стоимостью в четверть миллиона. / Прокуратура нашла в аэропорту Челябинска опасные отходы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , , ,

Челябинск, все новости

Железнодорожный перформанс: челябинец два часа провисел на высоковольтных проводах

Южноуральский махинатор, похитивший у пермяков свыше 9 млн рублей, получил срок

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

В Челябинской области вновь объявлено штормовое предупреждение

Во второй тур выборов главы Чесменского района прошли все кандидаты

В Чебаркуле «сотрудницы пенсионного фонда» подменили сбережения пенсионерки на фальшивку
Все новости

Новости партнеров