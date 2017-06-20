В Магнитогорске несовершеннолетний «гаишник» собирает с водителей мзду (ВИДЕО)

Юный житель Магнитогорска требует мзду с водителей, якобы нарушивших правила дорожного движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сети Интернет появился видеоролик под названием «Либо документы, либо деньги».

Видео снял водитель, сидел за рулем автомобиля в одном из дворов Магнитогорска. К мужчине на велосипеде подъехал юный паренек в полицейской фуражке и толстовке цветов хаки, в руках мальчик держал игрушечный жезл. Предприимчивый юноша заявил водителю, что он превысил скорость и должен передать ему либо документы, либо деньги. Причем, сам мужчина в этот момент никуда не ехал – его автомобиль стоял на месте.

Что было дальше

На самом ли деле юнец решил подзаработать или это просто фейк-видео, пока не сообщается.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 20.06.17

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